勞動部公布工讀生勞檢結果 違法率近25%

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）許多青年利用暑假打工，勞動部今天公布113年工讀生勞檢結果，違法率24.89%，其中不乏知名企業。勞動部表示，今年將勞檢1800場次，違法企業也將列重點複檢對象。

暑假來臨，許多青年學子會利用暑假打工，但若遇到惡劣雇主恐導致勞動權益受損。勞動部今天舉行記者會，公布113年工讀生與部分工時勞工勞動條件專案檢查結果，並說明工讀生打工相關勞動規定，要求雇主遵守勞動法規。

勞動部職業安全衛生署長林毓堂指出，工讀生與部分工時勞工勞動條件專案檢查是職安署所有專案中勞檢場次最多的，但根據去年檢查結果，勞檢1800場中，仍有448場查有違法，違法率24.89%，總計罰鍰約新台幣1282萬元；另有3家因為使童工在夜間工作而遭移送地檢署偵辦中。

盤點企業違反勞動基準法規定，以「未依法給付休息日出勤工資」133件最多，其次為「國定假日出勤工資未加倍發給」113件及「使勞工連續出勤逾6日」109件等，而違法行業以餐館業48%占比最多。

林毓堂表示，工讀生專案勞檢違法率24.89%，與全行業勞動條件檢查違法率18%至20%相比仍然偏高，後會持續關注並加強輔導查核。

勞動部長洪申翰指出，根據統計，114年5月的青年失業率為7.57%，較前1年及3年前分別下降了0.7及0.9個百分點，也是18年以來同月最低數據，這代表有越來越多年輕人投入打工希望增加收入或者是體驗職場。

洪申翰表示，勞動部會將去年專案勞檢完整413筆違規裁罰紀錄與詳細的資訊，完整彙整到勞動部的網站和查詢系統，讓民眾公開查詢。

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洪申翰強調，勞動法令是要遵守的，這是每個企業最基本的責任，也是對勞工最基本的尊重，違法裁罰中不乏知名企業，這些將列入重點複檢對象，也會主動聯繫違法紀錄的事業，願意提供輔導，希望和企業一起落實勞動法遵。

勞動部提醒，青年打工應該留意工資、工時相關規定，包含每日工時上限8小時，超過就應給加班費，勞保、就保是否有依照規定投保及留意勞動契約是否記載確實，以作為未來面臨勞動爭議時的有利證明等。（編輯：管中維）1140701