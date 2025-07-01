海軍大岡軍艦及永陽軍艦除役 功成身退走入歷史

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（中央社記者張已亷高雄1日電）海軍艦隊指揮部今天舉行大岡軍艦及永陽軍艦除役典禮。大岡軍艦在美國曾參與原子彈測試，永陽軍艦執行水雷反制等作業，2艘軍艦在台服勤30多年，功成身退，走入歷史。

「海軍一九二艦隊大岡軍艦暨永陽軍艦聯合除役典禮」，在高雄海軍新濱營區舉行，由海軍艦隊指揮部指揮官吳立平主持，並邀2艘軍艦歷任艦長及服役官兵出席。

過程中由吳立平宣布除役命令，後續分別由大岡軍艦及永陽軍艦重要幹部呈繳單位旗、印信及艦名牌；典禮結束後，吳立平等人登艦巡禮，將舷號塗銷，為海軍歷史留下永恆見證。

吳立平表示，大岡軍艦與永陽軍艦在台服勤30多年，感謝曾在2艘軍艦上服役人員，使各項操演及搜救等任務均圓滿達成，維護海上安全，並期勉全體官兵持續秉持「錨鍊精神」，發揚「忠義軍風」，擔負守護海疆安全重責大任。

海軍艦隊指揮部今天發布新聞稿指出，海軍大岡軍艦原名USS Achomawi，美軍編號「ATF-148」阿喬馬維號遠洋拖船，由美國南卡羅萊納州查爾斯頓郡海軍造船廠建造，於民國33年1月15日安放龍骨，6月14日下水，隸屬太平洋艦隊。

海軍艦隊指揮部表示，大岡軍艦在美國曾參與原子彈測試「十字路口行動」，36年6月10日除役後，80年8月2日返抵國門，10月16日啟封，81年4月30日正式成軍，並命名為「大岡軍艦」，隸屬海軍一四二艦隊，94年7月1日移編至海軍一九二艦隊二一六戰隊。

戰時擔任海難救助艦，負責拖帶失去動力海上艦艇及協助搜救遇難人員，平時主要負責南、北區拖帶及搜救任務，並支援射擊靶勤，服役期間曾多次執行漢光演習及救難任務。

海軍艦隊指揮部指出，海軍永陽軍艦原名USS Implicit，美軍編號「MSO-455」遠洋掃雷艦，由美國加州威明頓造船廠建造，41年10月29日安放龍骨，43年3月10日成軍，61年移駐華盛頓塔科馬港擔任美國後備軍人訓練艦。

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海軍艦隊指揮部表示，永陽軍艦83年9月30日在美國除役後，於塔科馬港移交，84年2月5日返抵國門，3月1日正式成軍，命名為「永陽軍艦」，編號為MSO-1306，隸屬海軍一九二艦隊二四八戰隊。

戰時依令執行水雷反制作業及安全航道開闢任務，平時主要負責重點海域海底探測與資料蒐整、執行獵（掃）雷作業，並支援責任區內緊急災害（難）防救任務，服役期間曾多次執行漢光演習及聯興操演任務。（編輯：陳仁華）1140701

「海軍一九二艦隊大岡軍艦暨永陽軍艦聯合除役典禮」1日在高雄海軍新濱營區舉行，官兵將舷號塗銷，為海軍歷史留下永恆見證。中央社記者董俊志攝 114年7月1日

「海軍一九二艦隊大岡軍艦暨永陽軍艦聯合除役典禮」1日在高雄海軍新濱營區舉行，永陽軍艦（圖）在台服勤30多年，如今功成身退，走入歷史。中央社記者董俊志攝 114年7月1日