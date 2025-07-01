歐洲央行：貿易緊張與AI等新挑戰恐加劇通膨波動

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（中央社法蘭克福30日綜合外電報導）歐洲中央銀行（European Central Bank）今天警告，從貿易緊張到人工智慧（AI），諸多「新挑戰」可能加劇通貨膨脹波動；歐洲央行並承諾保持貨幣政策的靈活性。

法新社報導，這項警告是在歐洲央行2021年以來首次對其策略進行重大審查之後。先前幾年，歐洲央行經歷動盪時期，不得不因應消費者物價的歷史性飆升。

總部位於法蘭克福的歐洲央行負責為20個歐元區國家設定利率，目前維持2%的通膨目標。

但歐洲央行表示，「世界歷經重大變化，對包括歐洲央行在內的各國央行帶來了諸多新挑戰」。

「通膨環境仍將充滿不確定性，並可能更加動盪…這將對貨幣政策的實施構成挑戰。」

歐洲央行承諾會以「夠靈活」的方式動用所有可用工具，「好靈活因應通膨環境的變化」。

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歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）在葡萄牙舉行的歐洲央行論壇上表示，該行的策略「已證明有效」。

她表示，專注於在中期內將通膨率恢復到歐洲央行的目標，賦予歐洲央行「必要的靈活性，以吸收新冠病毒疫情和俄羅斯全面入侵烏克蘭後物價飆升帶來的極大衝擊」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1140701