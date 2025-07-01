美消防員救火遭槍擊2死 警：犯嫌曾想當打火弟兄

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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國愛達荷州警方今天表示，昨天縱火燒山並埋伏射殺2名趕赴現場滅火消防人員的犯嫌是20歲的羅萊（Wess Roley），研判他已自縊身亡，有消息說他曾想當打火弟兄。

法新社報導，昨天這起槍擊事件發生在美國西北部的愛達荷州柯達蘭市（Coeur d'Alene）外的坎菲爾德山（Canfield Mountain），造成2名消防人員喪生，還有1人受傷。

庫特內郡（Kootenai County）警長諾瑞斯（Bob Norris）表示，犯嫌羅萊原本來自加州，後來搬家在美西多處居住過。

諾瑞斯在記者會中說：「我們得到的資訊是，他（犯嫌）一度想成為消防人員，我們並不清楚他這個願望和昨天發生的事情之間是否有關聯。」

諾瑞斯昨天表示，犯嫌是蓄意縱火，此案是一場「埋伏」事件。當局昨天出動約300名執法人員到現場。

路透社報導，警方仍不清楚犯案動機。諾瑞斯表示，調查人員研判羅萊是自縊身亡，並在他遺體附近發現一把獵槍，仍在搜尋是否有其他武器。

槍擊案殉職的消防人員分別是42歲的哈伍德（Frank Harwood）和52歲的莫里森（John Morrison），有著17年和28年資歷。

47歲的消防人員泰斯岱（Dave Tysdal）受傷，在接受兩場手術之後情況依舊危急。

諾瑞斯表示，這3人初抵失火現場時，曾於槍案發生前與犯嫌有某種程度的互動。諾瑞斯並未提供更多細節。

與此同時，消防人員還在竭力控制坎菲爾德山的火勢。坐落愛達荷州西部的坎菲爾德山鄰近華盛頓州州界，是一處自然保護區，深受健行客和自行車人士的喜愛。

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諾瑞斯表示，昨天下午消防人員趕抵火災現場時，幾乎旋即遭到射擊。警察和執法人員隨後抵達時同樣遭遇槍擊，當時犯嫌明顯是爬樹並從樹上開槍。

當局出動各級警力，也派出兩架搭載狙擊手的直升機。當局表示，他們透過手機資訊找到犯嫌位置，並在火勢逼近前將他的遺體搬走。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1140701

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