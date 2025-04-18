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美佛羅里達州立大學槍擊2死5傷 副警長兒子涉用母親值勤配槍作案

2025/4/18 08:35（4/18 08:53 更新）
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佛羅里達州立大學校園內發生槍擊案後，警方出動處理。（RyanCedergrenWx/via路透社）
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（中央社邁阿密17日綜合外電報導）美國佛羅里達州警方今天表示，佛羅里達州立大學校園今天發生重大槍擊案，造成兩人死亡，犯嫌為當地副警長的兒子，使用的武器是她先前值勤時的配槍。

法新社報導，犯嫌伊克納（Phoenix Ikner）在佛羅里達州立大學（Florida State University）校園內對學生開火，造成5人送醫，隨後伊克納遭當地執法人員開槍擊傷。

當時午餐時間傳出槍聲，整個校園隨即封鎖，學生被要求就地避難，第一線應變人員也在幾分鐘內趕抵案發現場。

佛州利昂郡（Leon County）警長麥尼爾（Walt McNeil）表示，20歲的伊克納是佛羅里達州立大學學生，也是他一位服務18年、「表現傑出」同仁的兒子。

他說：「很遺憾，她的兒子取得她的一把槍，而那正是現場發現的其中一把槍。」

他還說，犯嫌曾參與警局的訓練計畫，因此「他有辦法取得武器並不令人意外」。

伊克納中槍後被送往醫院，目前尚不清楚他的具體情況。

美國有線電視新聞網（CNN）播放的民眾錄影畫面顯示，一名年輕男子在草地上行走，並對試圖逃跑的人開槍。

目擊者表示，學生會（student union）附近傳出槍聲時，校園陷入混亂，許多人開始四處逃竄。

一名叫韋恩（Wayne）的目擊者告訴當地新聞台WCTV：「大家開始從學生會跑出來。大約過了一分鐘，我們聽到大概8到10聲槍響。」

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這名目擊者說，他看到一名男子似乎腹部中槍。他表示：「整個事件太不真實了，我無法相信自己看到的一切。一切原本非常安靜，隨後卻變得一片混亂。」

警方表示，兩名死者不是學生，但警方拒絕提供更多細節。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1140418

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