2024年美國校園槍枝案至少205起 有紀錄以來新高

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國威斯康辛州昨天發生校園槍擊案，含15歲女學生槍手在內共3人喪生。1個槍枝管制倡議組織數據顯示，2024年是該組織自2013年開始追蹤以來，校園槍擊事件最頻繁的1年。

美國新聞網站Axios今天報導，槍枝管制倡議組織「城鎮槍械安全」（Everytown for Gun Safety）數據顯示，截至昨天為止，全美今年至少發生205起校園槍擊事件，造成58人死亡、156人受傷。

根據「城鎮槍械安全」紀錄，先前校園槍擊事件最頻繁的一年是2021年，達199起。

今年最致命的校園槍擊事件發生在9月，喬治亞州阿巴拉契中學（Apalachee High School）1名14歲學生以AR系列類型的武器殺害4人。

美國校園槍擊事件頻頻上演，學校舉行相關演習已成常態。「城鎮槍械安全」數據顯示，逾9成5的美國公立學校會對學生進行封鎖程序演習。

22歲史隆（Bobbi Sloan）是范德比大學（Vanderbilt University）大四學生，也是學生促請行動組織（Students Demand Action）志工，她今年在指導小一學生針對槍擊事件進行校園封鎖演習時，被幾乎沒有學生提出任何疑問的現象給嚇到。

有學生一臉正經地告訴她，「我有上過幼稚園，我記得封鎖演習是什麼」。

史隆說，孩子們所處環境不安全的事實，外加孩子們在一個預期會有人傷害他們的文化中成長，「都讓我感到非常沮喪」。

儘管如此，報導指出，沒有多少研究探究這類槍擊事件模擬演習對學生造成哪些影響，或應用在現實世界時能發揮多大功效。

「城鎮槍械安全」的資深研究主任柏登-夏普斯（Sarah Burd-Sharps）告訴Axios說，超逼真的演習有時會借助道具和演員，有可能會對學生帶來傷害，尤其是對過去遭遇過槍枝暴力的學生來說。

她說，部分問題在於，關於校園槍枝演習這件事，「我們在演習內容和頻率上，未能從聯邦層級方面取得足夠的明確資訊」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1131218