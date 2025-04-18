佛州校園槍擊釀2死 川普表遺憾仍挺民眾擁槍權

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓17日專電）美國佛羅里達州州立大學今天發生槍擊案，已知造成2死6傷。美國總統川普表示，對此「感到遺憾」，這些事情確實很可怕，但「開槍的不是槍，而是人」；他也強調，自己是美國憲法第二修正案的堅實擁護者。

美國憲法第二修正案（Second Amendment）賦予民眾「持有和攜帶武器」的權利。

川普今天下午在白宮被媒體問及，佛州州立大學發生槍擊案，槍枝立法是否需要調整？他回應表示，對這起事件「感到遺憾」，這些事情確實很可怕，但「開槍的不是槍，而是人」。

他說，自己向來是第二修正案的堅實擁護者，他有義務保護這項修正案，競選總統時也主打這點。「我始終會保護第二修正案」。

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位於塔拉哈西（Tallahassee）的佛州州立大學（Florida State University）校園今天發生槍擊案，綜合美媒報導，當地警方表示，這起事件已造成2人死亡、6人受傷；嫌犯是一名20歲的佛州州立大學學生，2名死者並非該校學生。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，川普向來反對新的槍枝管制措施，他上任後，隨即在2月初簽署一項行政命令，指示美國司法部長邦迪（Pam Bondi）檢視並撤銷多項拜登（Joe Biden）執政時期實施的槍枝管制規範，包括對槍枝販賣商祭出更嚴格的規定。（編輯：陳慧萍）1140418