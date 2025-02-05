瑞典成人教育中心槍擊案10死多傷 槍手身亡行凶動機不明

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩5日專電）瑞典中部奧勒布羅市（Orebro）一所學校遭到攻擊，瑞典警方表示有10人喪生，多人受傷，喪生者中包括犯案的槍手。

瑞典時間4日中午12時33分，在奧勒布羅市的一所成人學校Campus Risbergska所發生的槍擊案，震驚瑞典全國。槍擊案造成多人受傷，10人身亡，因受傷人數眾多，目前還不確定確切的傷者人數。

瑞典警方表示，35歲的男性槍手獨自行動，在學校裡開槍掃射，警方獲報到場後，槍擊尚未停止，槍手因傷被送往醫院，不治身亡，警方尚未掌握槍手行凶的動機。警方也指出，槍手沒有前科，也不是警方監管的對象。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）於4日晚間的記者會上表示，此事不應該發生，但卻在瑞典上演了，這是對無辜的人殘忍攻擊的嚴重事件，是瑞典史上最慘重的槍擊事件，到現在還很難真的理解發生了什麼事。

他呼籲奧勒布羅市的民眾在這個艱難的時刻保持冷靜、互相幫忙、照顧彼此，也感謝警消與醫療人員的付出。

瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（Carl XVI Gustaf）也發聲明表示，皇室對於此事件中亡者的家人與朋友表示哀悼之意，也向傷者與受波及者致上慰問。

瑞典1月31日才發生伊拉克籍焚燒可蘭經抗議人士默米卡在家中遭槍殺身亡事件，這起學校槍擊案讓瑞典社會更加不安。

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瑞典電視台（SVT）的政治評論員克努森（Mats Knutson）說，瑞典正經歷危機時刻，政府應團結國家，他認為後續應該會做出能讓治安更好的政治行動。

瑞典的成人學校提供高中學歷同等課程、職業訓練課程，以及移民的瑞典文學習課程。（編輯：張芷瑄）1140205