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槍枝暴力原列公衛危機 美衛生部悄悄撤公告

2025/3/19 12:59
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國衛生及公共服務部（HHS）依循總統川普政府命令，已撤下2024年時任醫務總監將槍枝暴力視為公共衛生危機的公告。

路透社報導，衛生及公共服務部發言人說，「衛生及公共服務部和醫務總監辦公室遵守川普總統有關保障憲法第2修正案權利的行政命令」；這項修正案保障了美國人在憲法下的擁槍權。

美國衛生及公共服務部網站原本有一個網頁提供關於美國槍枝暴力的資訊，以及前醫務總監莫西（Vivek Murthy）去年6月發布的40頁公告，如今已不存在。

這份公告呼籲動用更多研究資金、提供更好的心理健康服務，並採取安全存放等其他措施，以減少槍枝暴力造成的傷害。

根據可查找歷史網頁的「網站時光機」（Wayback Machine），上述含公告的網頁自本月15日就被撤下。

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川普上月發布行政命令，指示司法部長檢視前總統拜登政府有關槍枝的各種命令、特定文件和其他行動。

根據這項行政命令，司法部長必須「向總統提出行動計畫，撤銷所有侵犯美國人享有憲法第2修正案權利的舉措」。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140319

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