加州禁售半自動武器給21歲以下成人 法院認違憲

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（中央社洛杉磯12日綜合外電報導）美國聯邦上訴法院今天裁定，加州禁止販售半自動武器給21歲以下成人的規定違反了美國憲法。

加州近年通過數項法案以加強槍枝管制。聯邦政府近期公布的資料顯示，2020年，全美超過4萬5000人因槍枝而喪命。

在加州，21歲以下者已不得購買手槍，但一項自2021年7月1日起生效的新法再添禁令，不准販售半自動武器給21歲以下的消費者。

若干支持擁槍權的團體及個人對這項新法提出異議，法院一直在審理此案。

法新社報導，聯邦第9巡迴上訴法院法官以兩票贊成、一票反對的結果，認定加州新法違反了美國憲法第2修正案，即美國人民有權「持有及攜帶武器」。

法官尼爾森（Ryan Nelson）寫道：「如果沒有革命軍裡那些年輕成人戰鬥及犧牲的英雄氣概，美國就不會存在。」他是指近250年前的美國獨立戰爭。

他繼續道：「今天，我們重申憲法仍然保障讓他們的犧牲成為可能的權利：年輕成人持有和攜帶槍枝的權利。」尼爾森是由共和黨籍前總統川普任命為第9巡迴上訴法院法官。

上訴法院的裁定並不影響加州禁止販售手槍給21歲以下者的規定，這也是美國各地允許購買酒類的合法年齡。

根據「小型武器調查」（Small Arms Survey）資料，截至2017年，全美平民約持有3.93億支槍，平均每人持有超過1把。

美國不斷發生大規模傷亡槍擊案，槍枝暴力浪潮席捲全國，但數項改革槍枝規範的倡議在國會始終過不了關，各州及地方議會只好自行制定限制措施。（譯者：曾依璇/核稿：陳政一）1110512