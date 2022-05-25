德州小學血案釀21死 美重大校園槍擊事件一覽

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德州洛伯小學24日發生槍擊案，造成21人死亡。圖為執法人員第一時間聚集在洛伯小學外。（美聯社）

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國校園多年來發生數十起槍擊和其他攻擊事件，在1999年科羅拉多州可倫拜高中事件前，罹難者多在個位數，但自此案起，造成10人以上喪命的校園血案頻仍，最近兩起都在德州。

●2022年5月 洛伯小學

官員表示，一名18歲槍手今天在德州西南部小鎮尤瓦爾迪（Uvalde）的洛伯小學（Robb Elementary School）開火，造成19名學童和至少2名成人喪命，另有多人受傷。凶嫌已遭警方擊斃。

●2018年5月 聖塔菲高中

當局說，一名17歲男子在德州休士頓郊區的聖塔菲高中（Santa Fe High School）開火，造成10人死亡，其中大多是學生。凶嫌已因謀殺罪名被起訴。

德州聖塔菲高中2018年遭一名男子開槍攻擊，造成10人死亡。校園內設有紀念逝者的紀念碑，圖為2022年紀念活動。（圖取自facebook.com/SFTenMemorial）

●2018年2月 道格拉斯中學

一名20歲槍手在佛羅里達州派克蘭市（Parkland）的道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）大開殺戒，奪走14名學生和3名教職員性命，另有多人受傷。凶嫌已因謀殺罪名被起訴。

道格拉斯中學2018年2月發生17死17傷槍案。當時數以十萬計美國年輕人和他們的支持者走上街頭，反覆高呼「別再有下次」。（圖取自www.facebook.com/marchforourlives）

●2015年10月 烏姆普夸社區學院

一名男子在俄勒岡州羅斯堡（Roseburg）的烏姆普夸社區學院（Umpqua Community College）犯案，造成9人喪命、9人受傷後自戕。

2015年一名男子闖入俄勒岡州羅斯堡的烏姆普夸社區學院開槍，造成9人喪命。圖為2021年烏姆普夸社區學院舉行紀念儀式。（圖取自facebook.com/umpquacc）

●2012年12月 桑迪胡克小學

一名19歲男子在家中殺害母親後，闖入康乃狄克州新鎮（Newtown）的桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）濫射，造成26名師生死亡，接著飲彈自盡。

2012年美國桑迪胡克小學發生槍擊案，造成26名師生死亡。圖為槍擊案發生後，警察到達小學門前。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

●2007年4月 維吉尼亞理工暨州立大學

一名23歲韓裔學生在維吉尼亞州黑堡（Blacksburg）的維吉尼亞理工暨州立大學（Virginia Tech）槍殺32人，另造成超過20人受傷。槍手隨後自殺。

●2005年3月 紅湖高中

一名16歲學生在明尼蘇達州先槍殺祖父和其伴侶，接著前往附近的紅湖高中（Red Lake High School）殺害5名學生、1名教師和1名保全人員，然後開槍自戕。

●1999年4月 可倫拜高中

2名學生持槍闖入科羅拉多州利特敦市（Littleton）的可倫拜高中（Columbine High School），殺害12名學生與1名教師，並導致多人受傷，隨後飲彈自盡。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110525