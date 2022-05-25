美校園槍擊案層出不窮 槍枝管制爭論再起

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國德州一所小學今天發生大規模槍擊事件，導致19名學童喪命，使美國政治人物在針對槍枝問題採取行動方面面臨更多壓力，但也可能只會帶來細微改變，甚至毫無變化。

根據槍枝管制倡議組織「城鎮槍械安全」（Everytown forGun Safety）所言，這是今年第8起大規模槍擊事件。此案發生前10天，一名18歲槍手在紐約州一間超市槍殺10名非裔美國人。

然而，在康乃狄克州新鎮（Newtown）桑迪胡克小學（Sandy Hook）2012年發生槍擊案，導致20名學童與6名教職員喪生，以及佛羅里達州派克蘭市（Parkland）2018年發生校園槍擊案，奪走17條人命後，美國對於購買槍枝和擁槍的限制並無顯著改變。

美國總統拜登在帶領全國為這起槍擊案哀悼時說：「我曾希望，當我成為總統後，我不必再做一次這件事。」拜登矢言要克服槍枝遊說團體的壓力，設法收緊擁槍權。

拜登形容德州小學槍擊案是美國的「另一場大屠殺」。他說：「可愛、天真的2、3、4年級學生，我真的厭倦了這樣的事，我們必須採取行動。別告訴我說，我們無法對這樣的大屠殺做些什麼。」

但在美國，各種槍枝，尤其是火力強大的突擊步槍和半自動手槍，比過往任何時候都要便宜，且更容易取得。

今天發生這起大規模槍擊事件，再度掀起各界對槍枝、公共安全及擁槍權的辯論。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110525