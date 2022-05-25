槍手血洗德州小學 各界心碎致哀籲迅速採取行動

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國德州公共安全局發言人告訴美國有線電視新聞網（CNN），一名18歲槍手今天在德州一所小學大開殺戒，造成19名學童和2名成人喪生。消息一出，各界紛紛向罹難者致哀。

● 美國總統拜登

拜登從東京返回華府後，晚間向全國發表演說。他說：「我曾希望，當我成為總統後，我不必再做一次這件事。」

「美麗、天真、二、三、四年級的學生…父母再也無法看到他們的孩子，再也不能讓他們跳上床擁抱他們。」

他形容德州小學槍擊案是美國的「另一場大屠殺」，並問道「我們到底何時才能起身對抗槍枝遊說團體？我們必須採取行動」。

● 第一夫人吉兒．拜登

第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）說：「老天，夠了。這些都是幼小的孩子和他們的老師。這令人震驚、氣憤且心碎。」

● 副總統賀錦麗

副總統賀錦麗（Kamala Harris）說：「忍無可忍…作為一個國家，我們必須有勇氣採取行動…確保這樣的事情不再發生。」

● 前總統歐巴馬

前總統歐巴馬說：「在桑迪胡克（Sandy Hook）小學槍擊案發生近10年、水牛城（Buffalo）事件發生10天後，我們的國家陷入癱瘓，不是因為恐懼，而是因為槍枝遊說團體和政黨沒有表現出採取任何可能有助防止這些悲劇的行動。早該採取行動、任何形式的行動。」

● 前總統柯林頓

前總統柯林頓說：「我們在地方、州和聯邦層級選出的領導人，無論是哪個黨派，都必須找出辦法來保護我們的孩子和社區安全。他們可以在不涉及狩獵、運動射擊和擁槍自衛權的情況下做到這一點。我們可以做到，而且做得更好。現在是採取行動的時候了。」

● 運輸部長布塔朱吉

運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）說：「在我們選擇拒絕讓美國成為一個經常發生這種事情的國家前，還要犧牲多少生命？多少孩子？還要等多久？這並非無可避免，且相當駭人。必須終結這類情事。」

● 德州州長艾波特

德州州長艾波特（Greg Abbott）說：「德州民眾正在為這種無意義罪行的受害者和尤瓦迪（Uvalde）社區感到悲痛。我的夫人希西利亞和我為此表達哀悼，並敦促所有德州居民團結起來。」

● 聯邦參議院共和黨領袖麥康奈

聯邦參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）說：「德州尤瓦迪鎮傳出針對無辜學童、令人作嘔的暴力事件，讓整個國家震驚和心碎。全國都在為這些學童、家庭、教職員以及現場第一線應變人員祈禱。」

● 聯邦參議員墨菲

康乃狄克州民主黨聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）說：「別再鬼扯什麼心理疾病了…說起心理疾病，我們並不比世界其他國家來得多，大家不能藉心理疾病來解釋這現象，我們並沒有心理疾病異常值…美國異常的地方在於槍械取得管道，以及罪犯和病態的人取得槍枝的管道。」

●聯邦參議員羅姆尼

猶他州共和黨聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）說：「悲傷籠罩著靈魂。孩子們慘遭屠殺。一條條生命逝去。父母的心絞痛著。我致上祈禱和哀悼，但我知道這遠遠不夠。我們必須找出答案。」

●聯邦參議員曼欽

西維吉尼亞州民主黨聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）說：「這毫無道理可言，我們何不做些符合常理的事情，並試圖阻止其中一些事發生。」

●聯邦參議員克魯茲

德州共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）說：「我的夫人海蒂和我正急切地為尤瓦迪鎮駭人槍擊案中的兒童和家庭祈禱。我們與地方官員保持密切聯繫，但具體細節仍在調查中。感謝英勇的執法人員和救難人員迅速行動。」

●金州勇士教頭柯爾

美國職籃NBA金州勇士教練柯爾（Steve Kerr）說：「現在我不想談什麼籃球，距離這裡400英里處有多名兒童和成人遭到槍殺。過去10天，水牛城有非裔遭槍擊、南加州有亞裔教會遭槍擊，如今我們的孩子在學校遭槍擊，這樣的事情一再重演。」

「我們到底什麼時候才能有所作為？我真的厭倦了，我真的很不想只能在這裡對那些受害家庭表達哀痛之意。很抱歉，我不想再這樣默哀下去，真的是夠了！」

「我們今晚還是要上場比賽。我希望在場的每一個人，還有聽到這消息的人們，想想自己的孩子、孫兒、父母、兄弟姊妹，如果今天這件事情發生在你身上，你會做何感想？」

柯爾出生於黎巴嫩首都貝魯特（Beirut），他的父親馬科姆．柯爾（Malcolm H. Kerr）是一名專精於中東研究的美國學者。1984年1月18日這天早上，時任貝魯特美國大學（American University of Beirut）校長的馬科姆．柯爾遭黎巴嫩什葉派民兵組織伊斯蘭聖戰（Islamic Jihad）成員殺害，享年52歲。

●洛杉磯湖人球星詹姆斯

湖人球星詹姆斯（LeBron James）也在推特怒喊忍無可忍，「這些都只是孩子，我們一直讓他們在學校處於危險之中，而學校總被認為是最安全的地方。必須有所改變」。

●奧斯卡影帝馬修麥康納

馬修麥康納（Matthew McConaughey）在家鄉發生校園槍擊案後說：「我們必須做得更好。」

出生在尤瓦迪鎮的馬修麥康納將槍枝暴力描述為「我們可以控制的流行病」。

52歲的他在聲明中說：「我們再一次悲慘地證明，我們沒有為自由賦予我們的權利負責。」（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1110525