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傳德州小學槍擊嫌犯作案前 曾發武器照片給同學

2022/5/25 16:42（5/25 16:54 更新）
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德州洛伯小學24日發生槍擊案，目前傳出21死，包括18名學童。圖為執法人員第一時間聚集在洛伯小學外。（美聯社）
德州洛伯小學24日發生槍擊案，目前傳出21死，包括18名學童。圖為執法人員第一時間聚集在洛伯小學外。（美聯社）
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，德州校園槍擊案嫌犯拉莫斯在當地一家溫蒂漢堡餐廳工作；他過去一名同學表示，拉莫斯在犯案前幾天，曾寄給他有關槍枝與彈藥的照片。

18歲的拉莫斯（Salvador Ramos）今天持槍攻擊德州洛伯小學（Robb Elementary School），目前傳出21死，包括18名學童。拉莫斯已經斃命，目前還不清楚動機。

CNN報導引述他的前同班同學表示，就在犯案前幾天，拉莫斯曾發訊息給他，內容是他所擁有的武器照片，以及一整袋滿滿的彈藥。

這位不願透露姓名的同學說，他和拉莫斯有點「親近」，偶爾會聽到他的消息，並且一起玩Xbox遊戲。

這名同學表示：「他零零落落地發訊息給我，4天前他寄給我一張他在使用的AR步槍照片…和滿滿一背袋的5.56（公厘）子彈，可能有7個彈匣。」

「當時我好像說，喂，兄弟，你怎麼有這些東西？ 他好像回說，別擔心。」

「他繼續發訊息給我說，『我現在看起來很不一樣，你會認不出我來』。」

這名同學說，拉莫斯曾被其他人嘲笑有關穿著和他的家庭經濟狀況。最後，在班上就很少見到他了。

「他像是不想上學…好像是漸漸退出，勉強來學校。」

這名同學表示，自他畢業後，就較少和拉莫斯聯絡，但每隔幾個月，拉莫斯會發簡訊給他，或提議玩Xbox。

此外CNN報導，德州尤瓦爾迪（Uvalde）一家溫蒂漢堡（Wendy's）餐廳的店經理說，拉莫斯在店裡做白天班。

晚班經理孟迪斯（Adrian Mendes）表示：「拉莫斯不太與人來往。」

「感覺他是安靜類型，不太說話的那種，他並不真的與其他同事社交往來。」

「他只是工作，領薪和進來拿支票。」

孟迪斯表示，他並不知道拉莫斯個人私事，大多數時間並未見到他，因為他們在不同班工作。拉莫斯工作時間是從上午11時到下午4時或5時，一星期工作5天，而孟迪斯2月開始到那家店上班時，拉莫斯就已經在那裡工作了。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1110525

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