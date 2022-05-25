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德州小學槍擊案
新聞專題
德州小學槍擊案3/14

德州小學槍擊案奪21命 槍手18歲生日當天買槍

2022/5/25 20:55（5/25 22:14 更新）
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德州洛伯小學24日發生槍擊案，造成21人死亡。圖為執法人員第一時間聚集在洛伯小學外。（美聯社）
德州洛伯小學24日發生槍擊案，造成21人死亡。圖為執法人員第一時間聚集在洛伯小學外。（美聯社）
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（中央社德州達拉斯25日綜合外電報導）美國校園再傳槍擊案，18歲槍手拉莫斯24日闖入德州尤瓦爾迪一所小學開槍濫射，造成19名學童和2名成人送命。德州州參議員表示，槍手在他18歲生日當天買了兩把步槍。

新聞週刊（Newsweek）報導，德州參議會議員古提瑞茲（Roland Gutierrez）表示，他從德州騎警（Texas Ranger）的簡報中獲知，拉莫斯（Salvador Ramos）本月稍早18歲生日當天在尤瓦爾迪郡（Uvalde County）買了兩把攻擊型步槍，就在他可以合法購買長槍的第一天。

古提瑞茲告訴美國國家廣播公司（NBC）：「這是他18歲生日做的第一件事，令我大為震驚。」

德州法律規定年滿18歲可以合法購買長槍，包括獵槍和步槍。

德州自2021年9月1日以來，不再規定必須要有執照才能在大多數的公共場所攜帶手槍，但對於攜帶槍枝到校的限制依舊。

「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）報導，德州州參議員惠特邁（John Whitmire）的說法則稍微不同。他表示，官員向他簡報，拉莫斯在他生日的翌日，也就是5月17日，在一家擁有聯邦執照的槍枝商店購買其中一把長槍。

一天後，拉莫斯買了375發彈藥。5月20日，他買了第2把步槍。

根據「休士頓紀事報」，警方並未證實這兩把步槍是否就是拉莫斯在洛伯小學（Robb Elementary School）犯案使用的槍枝，但警方表示，現場起獲2把AR-15型步槍。

根據德州公共安全部門（Texas Department of Public Safety）發言人康西丁（Travis Considine）表示，拉莫斯在校園外撞車後棄車，大約在上午11時30分進入小學校園，隨後開槍。附近一位居民在聽到汽車撞擊聲響後，打電話報警，2名員警趕赴現場，並且和拉莫斯交火。

目前還不清楚警方和拉莫斯交火的時間和地點。但兩名員警據報都中槍。

根據當地邊境巡邏隊（Border Patrol）官員歐文思（Jason Owens）表示，包括10到15名類似特種戰術反恐單位的邊境巡邏隊隊員趕赴現場支援。根據美聯社報導，1名隊員進入學校，對拉莫斯開槍並擊斃他。

這起事件是自2018年佛羅里達州派克蘭市（Parkland）造成14名高中生和3名成年教職員喪生的槍擊案以來，最致命的校園血案；這也是自2012年康乃狄克州新鎮（Newtown）的桑迪胡克小學（Sandy Hook）槍擊案造成26名師生死亡之後，最慘重的小學殺戮案。

這起發生在德州小學的槍擊案引發全美激烈辯論，討論聯邦層級的槍枝法規，以及未來如何避免再次發生類似悲劇。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1110525

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