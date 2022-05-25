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美喪命人數第二多校園槍擊案 德州小學師生21死

2022/5/25 19:30（5/25 20:44 更新）
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國德州西南部小城鎮尤瓦爾迪（Uvalde）一所小學今天發生大規模槍擊事件，死亡人數持續增加，但這已經是美國有紀錄以來在小學、初中或高中發生喪命人數第二多的槍擊案。

「紐約時報」（The New York Times）報導，警方表示，已確認至少19名學生和兩名成人在攻擊中喪命，警方隨後擊斃槍手。警方已確認槍手是18歲的拉莫斯（Salvador Ramos），他是附近一所高中的學生。

近10年前，康乃狄克州新鎮（Newtown）桑迪胡克小學（Sandy Hook）發生槍擊案，導致20名學童與6名教職員喪生，槍手隨後自殺。隨著死亡人數增加，尤瓦爾迪槍擊案已超越2018年佛羅里達州派克蘭市（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）大屠殺案，當時有17人喪生。

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根據紐約時報對K-12校園槍擊案資料庫（K-12 School Shooting Database）的分析，尤瓦爾迪槍擊案是今年第2宗大規模校園槍擊案，至少是自1970年以來第188宗校園槍擊案。該資料庫由海軍研究學院（Naval Postgraduate School）國土防禦與安全中心（Center for Homeland Defense and Security）彙編。

該資料庫包括數百起攻擊者在小學、初中和高中校園內開火的攻擊事件。不包括槍手，到目前為止，至少有200人在這些校園槍擊案中喪生。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110525

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