美校園屠殺案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德州尤瓦爾迪24日綜合外電報導）美國德州一所小學今天驚爆槍擊案，18歲槍手拉莫斯闖入學校大開殺戒，目前確認21死，包括19名學童，犯案動機不明。認識拉莫斯的人透露，他沈默寡言，但偶顯好鬥暴戾。

拉莫斯（Salvador Ramos）今天持槍攻擊德州洛伯小學（Robb Elementary School），他後來中槍斃命，目前還不清楚犯案動機。這是美國今年第27起、也是近年最致命的校園槍擊案。

「野獸日報」（Daily Beast）報導，很多認識拉莫斯的人都形容他「沈默寡言」，但一位直到3月還和他在溫蒂漢堡（Wendy's）一起工作的女同事透露，她感覺到這個男孩偶爾露出一股暴戾之氣。

這位要求不具名的前任女同事說：「他有時對女孩們和一位廚師態度很粗魯，會帶著恐嚇語氣問他們：『你們知道我是什麼人嗎？』他還會傳不恰當的簡訊給女性。」

她表示：「有些影片顯示他在公園想戴拳擊手套和人打一場。他隨身帶著拳套。」

餐廳晚班經理孟迪斯（Adrian Mendes）表示：「拉莫斯不太與人來往。感覺他是安靜類型，不太說話的那種，他並不真的與其他同事社交往來。」

朋友說，拉莫斯有語言障礙，說話結巴且口齒不清，因此常遭霸凌，他後來就不再到校上課，不能隨今年的高年級班一起畢業。

拉莫斯以往的朋友小巴爾德斯（Santos Valdez Jr.）則告訴「華盛頓郵報」（Washington Post），他們原本是好友，但拉莫斯的行為越來越糟，有一次還拿刀劃自己的臉。他又說，他在慘案發生前兩小時曾透過社交平台Instagram傳訊息給拉莫斯，但對方一直未讀。

另一位朋友透露，拉莫斯會拿雞蛋砸別人的汽車，還會由車上以BB槍隨機射擊路人。

前中學同學雷耶斯（Nadia Reyes）則告訴華郵，拉莫斯曾在Instagram貼出影片，顯示在母親要把他趕出家門時，他對著媽媽大吼和怒罵，態度「真的非常凶惡」。

CNN報導引述前同班同學表示，就在犯案前幾天，拉莫斯曾發訊息給他，附了照片展示所擁有的武器，以及一整袋滿滿的彈藥。

這名同學表示：「他零零落落地發訊息給我，4天前他寄給我一張他在使用的AR步槍照片…和滿滿一背袋的5.56（公厘）子彈，可能有7個彈匣。」

今天稍早，似乎是屬於拉斯莫的Instagram帳號發出訊息給洛杉磯一個女孩，說要和她分享「一個小秘密」。根據這個女孩的螢幕截圖，對方表示一個小時內會再傳訊息，要她回覆，最後說：「我要去透透氣。」

這個女孩說她不太認識拉莫斯，但偶爾會在對方的帳號貼出槍枝照片時被標註。這個名為「最重大行動」（TheBiggestOpp）的Instagram帳號以半自動武器的照片和訊息為主，3天前曾貼出兩把步槍的照片，並有疑似拉莫斯的自拍照，但在案發後帳號已遭移除。

TikTok有一個同名帳號也遭到移除，內容有電玩遊戲的畫面，還有一句話：「現實生活中的孩子要害怕了。（Kids be scared IRL）」

事發學校的學生在2到4年級不等。在美國，2到4年級生通常在7到10歲之間。

這起事件是自2018年佛羅里達州派克蘭市（Parkland）造成14名高中生和3名成年教職員喪生的槍擊案以來，最致命的校園血案；這也是自2012年康乃狄克州新鎮（Newtown）的桑迪胡克小學（Sandy Hook）槍擊案造成26名師生死亡之後，最慘重的小學殺戮案。（譯者：林治平）1110525