美國德州校園槍擊案釀21死 拜登將發表談話

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國德州今天發生校園槍擊案，目前傳出21死，包括18名學童。白宮發言人尚皮耶表示，總統拜登晚間將對此發表談話，副總統賀錦麗也表示對槍擊案「忍無可忍」。

法新社報導，這是美國近日發生一連串致命槍擊案的最新一起，據傳18歲槍手已遭警方當場擊斃。案發地點在德州西南部小城鎮尤瓦爾迪（Uvalde），距離墨西哥邊境約1小時車程。

尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在推特（Twitter）寫道：「他（拜登）為受到這起可怕事件影響的家庭祈禱，今晚返抵白宮時將發表談話。」拜登已結束南韓與日本訪問行程，正搭機返美。

白宮聲明說，拜登下令白宮、聯邦政府機構和軍事建築及船艦降半旗，「向這起無情暴力行為的受害者致意」。

這是美國今年第27起、也是近年最致命的校園槍擊案。佛羅里達州派克蘭（Parkland）一所中學2018年發生槍擊事件，造成14名中學生、3名成人教職員喪命；今天這起事件也是繼2012年康乃狄克州桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案以來，死傷最慘重的小學槍擊事件，當時有20名學童、6名教職員命喪槍下。

路透社報導，白宮聯絡室主任貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）在推特表示，拜登在空軍一號上和德州州長艾波特（Greg Abbott）通話，下令提供「任何和一切必要援助」。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天也對槍擊案表示「忍無可忍」。她說：「我們的心不斷破碎。我們必須拿出勇氣採取行動。」

拜登總統任期內支持率已跌至谷底，今天的槍擊案也讓他面臨通膨率創40年新高和烏俄衝突以外的另一場危機。

民主黨籍的拜登在競選總統時承諾推動槍枝安全措施，並讓每年數以萬計美國人淪為槍下亡魂的數字降低，然而拜登和民主黨在國會背景調查或其他提案表決方面，都未能取得足夠票數。

根據日內瓦高級國際關係及發展學院（IHEID）「小型武器調查」（Small Arms Survey），美國是全球最重度武裝的社會，普遍擁槍的小型農業州在美國聯邦參議院具有不成比例的影響力，要在100席的參院推動絕大多數法案，需要60票的絕對多數。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110525