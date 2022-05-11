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美國2020年槍擊致死率上升35% 非裔年輕人更明顯

2022/5/11 13:50
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心在今天公布的報告指出，2020年美國槍枝暴力致死率飆升了35%，非裔美籍的年輕男性比例更高。

數據顯示，非裔美國人可能被槍擊致死率是美國總人口至少4倍、是白人的12倍。

在此之前，民眾已經普遍注意到，槍枝暴力增加與2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行有關，美國聯邦調查局（FBI）去年報告則顯示凶殺案增加了30%。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention , CDC）報告進一步指出，槍枝造成的凶殺案比例是26年來最高。同時，CDC也依種族、族裔、貧困程度做出差異分析。

報告指出，槍殺致死率從2019年每10萬人的4.6人，到2020年增加至6.1人，這種情形與貧困有密切關連。

非裔美國人中，每10萬人有26.6人遭槍殺致死，較2019年增加39.5%。相較之下，美國每10萬白人中，僅2.2人因此喪命。

根據原始數據，美國2020年發生1萬9350起槍擊案，其中有關非裔美國人佔了62%，與白人有關佔21%。

若單獨看以槍自殺案件，2020年一共有2萬4245起，每10萬人中有8.1人舉槍自盡，比例比2019年的7.9人略升。

研究發現，差異擴大的原因「不明朗且可能很複雜」，並指出COVID-19疫情可能「加劇現有社會和經濟的壓力來源」。

種族在其中角色明顯，少數族裔也被發現因槍枝暴力喪生的比例攀升。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110511

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