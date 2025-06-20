酒駕累犯騎電動車撞死行人 嘉院判7年10月

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義縣翁耀献去年8月間酒後騎電動車撞到行人致死，翁男酒測超標，國民法官參審，雖然已和解賠償完畢，但翁男酒駕累犯，嘉義地方法院今天判處7年10個月徒刑。可上訴。

據嘉義地檢署起訴書，40歲翁男曾分別於民國103年、107年及110年間，涉及公共危險罪嫌被判處有期徒刑2個月、4個月及6個月確定，不料113年間又涉及公共危險罪嫌，且造成被撞的行人送醫不治。

嘉義地方法院表示，翁男於去年8月15日中午在嘉義縣新港鄉某工地飲用保力達藥酒後，於同日晚上騎乘微型電動二輪車（電動自行車）欲返家，行經嘉義縣朴子市一處道路時，未隨時注意車前狀況撞到行人，翁男當時酒測值達0.91毫克，被撞行人送醫急救後不治。全案進行國民法官參審。

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嘉院指出，國民法官法庭考量翁男於110年間犯酒駕罪後，10年內再犯，無視酒精成分對人意識及反應能力均有不良影響，心存僥倖、貪圖方便。

嘉院表示，翁男未隨時注意車前狀況，為肇事主因；被害人在車道內，也未注意來車，為肇事次因。國民法官法庭經排除適用無期徒刑後，認為這起案件應歸屬於適用自首規定減刑的刑責，另考量翁男已與被害人家屬成立和解，全數賠償，因此判處有期徒刑7年10個月。可上訴。（編輯：張雅淨）1140620