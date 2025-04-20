波音原擬交付廈門航空新機已返抵美國 路透：關稅戰受害者

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（中央社台北20日電）路透社報導，1架原計畫交付中國廈門航空的波音客機今天返回抵達波音在美國西雅圖的波音生產中心機場。目擊者說，這架有廈門航空塗裝的737 MAX飛機已降落在西雅圖波音機場。

這架飛機是在中國波音舟山完工中心等待最後修繕並交付給中國航空公司的數架737 MAX飛機之一。報導表示，此事是美國總統川普對中國大幅徵收關稅下，北京「以牙還牙」措施的受害者。

航空咨詢公司IBA認為，由於新737 MAX的市場價值約5500萬美元，關稅措施可能將嚴重影響中國航空公司接收波音飛機。

路透稍早前曾引用航班追蹤數據說，1架上月抵達浙江舟山波音交付工廠的波音飛機18日似正返回西雅圖，表明至少有1家中國航空公司可能因美國關稅而暫停接收波音客機。

另有外電日前引述消息人士報導，中國政府要求國內航空公司暫停接收美國波音的客機，並停止從美國公司購買飛機零部件和設備，以報復川普的關稅行動。

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航班追蹤數據顯示，在川普宣布加徵關稅的前幾週，波音似乎仍在為正常業務做準備，至少有4架新的737 MAX飛機停放在舟山的完工與交付中心。波音在當地為飛機安裝內飾並噴塗塗裝，再交付中國客戶。

據Flightradar24的數據，其中3架飛機於3月從波音西雅圖工廠飛抵舟山，另1架上週抵達；但其中1架飛機18日上午從舟山起飛前往關島，這是橫跨太平洋航班的停靠站之一，代表這架飛機正在返回美國的途中。（編輯：周慧盈）1140420