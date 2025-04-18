北京波音禁令 分析：中國商飛恐遭影響

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（中央社台北18日電）華爾街日報報導，知情人士表示，中國已告知國內航空公司暫停訂購新的波音飛機，並在接收飛機訂單前先拿到批准。報導分析，新令將讓本土飛機製造商中國商飛在獲得競爭力前受到不利影響。

美中關係當前迅速惡化，高關稅恐讓雙方經濟脫鉤。華爾街日報報導，飛機製造商將中國視為未來最大的商業航空市場。而多年來，波音一直是美國對中最大的工業出口商。

美國國際貿易管理局（International Trade Administration）的數據顯示，去年美國向中國出口了近120億美元的飛機、航天器和零組件，而從中國的進口幾乎為零。

報導指出，本土飛機製造商中國商飛（Comac）主要商用飛機機型C919之所以適航，是因為它採用了美國公司的關鍵技術。

這突顯了美國對中國商飛的影響力。

報導指出，中國商飛已在國際上推銷C919，包括在去年的新加坡航展，但尚未宣布任何外國交付。在對內方面，C919的商業營運數量只有16架左右，這些飛機全部在中國國內運營，例如中國國航（Air China）表示，截至去年年底，該公司擁有3架C919，在其930架飛機總數中佔比不足1%。

美國銀行（Bank of America）分析師Ronald J. Epstein在本週的一份報告中表示，「與許多其他行業不同，商業航空業並沒有對中國的低成本製造業產生依賴」，該報告對北京方面能否長期堅持對波音的立場表示懷疑。

他還寫道：「如果中國停止從美國購買飛機零部件，C919項目將陷入停滯，或者死亡。」

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）在2020年一份關於C919的報告中指出，C919的82家主要供應商中，只有14家是中國公司，其中一半是外資合資企業。

甘思德表示，雖然中國現在擁有了更多國內供應商，但「這仍然是一款依賴西方技術的飛機」。

北京方面正施壓國內航空公司購買中國商飛的飛機，而不是西方替代產品。然而，分析師認為，中國商飛的產品目前對波音和空中巴士構不成太大威脅。

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從C919研發之初，中國政府就要求將大部分西方技術轉讓給國內合資企業，以使其不受外國政府的控制，也在防範未來可能出現的出口管制。

但發動機等關鍵零組件是進口的，即使中國商飛有國內供應商選項，更換主要系統也會使認證過程推遲。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140418