美國愛達荷州消防員赴山區滅火 突遭槍擊釀2死

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社愛達荷州波伊西29日綜合外電報導）美國愛達荷州庫特內郡（Kootenai County）警長辦公室今天說，兩名消防員在愛達荷州北部滅火時中槍身亡，隨後有人發現一名男子的遺體，附近還有一把槍。

路透社報導，警長諾瑞斯（Bob Norris）稍早說，執法人員和消防員遭人狙擊，呼籲民眾遠離坎菲爾德山（Canfield Mountain）一帶。這片自然保護區在科達蓮（Coeur d'Alene）地區附近，位在西雅圖以東約420公里處，很受健行客喜愛。

警長辦公室在聲明中說：「特種武器和戰術部隊（SWAT）成員今晚在坎菲爾德山上發現一名男子身亡，還在附近發現一把槍。」

「目前已取消就地避難令，然而坎菲爾德山仍有野火在燒。建議這個地區的居民做好準備，因應可能需要採取的進一步行動。」

諾瑞斯說，槍手使用大功率運動步槍迅速朝消防員開火，執法人員初步不確定有多少人涉案。

庫特內郡警長副手霍華德（Jeff Howard）告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），執法人員正調查是否有人蓄意縱火，以誘使消防員到現場。

聯邦調查局（FBI）副局長邦奇諾（Dan Bongino）在社群平台X寫道：「FBI技術團隊和戰術資源正在現場支援…這仍是進展中且非常危險的現場。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

諾瑞斯說，消防員於下午1時21分（台灣時間30日凌晨4時21分）左右接到第一起火災通報，約40分鐘後，就傳出他們遭槍擊。

愛達荷州州長李睿德（Brad Little）在X發文說：「這是對我們英勇消防員令人髮指的直接攻擊…在得知更多消息之前，我請求所有愛達荷居民為他們和他們的家人祈禱。」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140630