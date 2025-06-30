加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
專題／「一帶一路」中寮鐵路通車 鉅額外債、中文熱衝擊寮國人民未來
首頁 / 國際

美國愛達荷州消防員赴山區滅火 突遭槍擊釀2死

2025/6/30 13:14（6/30 13:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國愛達荷州兩名消防員29日在滅火時中槍身亡。（路透社）
美國愛達荷州兩名消防員29日在滅火時中槍身亡。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社愛達荷州波伊西29日綜合外電報導）美國愛達荷州庫特內郡（Kootenai County）警長辦公室今天說，兩名消防員在愛達荷州北部滅火時中槍身亡，隨後有人發現一名男子的遺體，附近還有一把槍。

路透社報導，警長諾瑞斯（Bob Norris）稍早說，執法人員和消防員遭人狙擊，呼籲民眾遠離坎菲爾德山（Canfield Mountain）一帶。這片自然保護區在科達蓮（Coeur d'Alene）地區附近，位在西雅圖以東約420公里處，很受健行客喜愛。

警長辦公室在聲明中說：「特種武器和戰術部隊（SWAT）成員今晚在坎菲爾德山上發現一名男子身亡，還在附近發現一把槍。」

「目前已取消就地避難令，然而坎菲爾德山仍有野火在燒。建議這個地區的居民做好準備，因應可能需要採取的進一步行動。」

諾瑞斯說，槍手使用大功率運動步槍迅速朝消防員開火，執法人員初步不確定有多少人涉案。

庫特內郡警長副手霍華德（Jeff Howard）告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），執法人員正調查是否有人蓄意縱火，以誘使消防員到現場。

聯邦調查局（FBI）副局長邦奇諾（Dan Bongino）在社群平台X寫道：「FBI技術團隊和戰術資源正在現場支援…這仍是進展中且非常危險的現場。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

諾瑞斯說，消防員於下午1時21分（台灣時間30日凌晨4時21分）左右接到第一起火災通報，約40分鐘後，就傳出他們遭槍擊。

愛達荷州州長李睿德（Brad Little）在X發文說：「這是對我們英勇消防員令人髮指的直接攻擊…在得知更多消息之前，我請求所有愛達荷居民為他們和他們的家人祈禱。」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140630

延伸閱讀
明尼蘇達2州議員及配偶遭槍擊2死2傷 57歲嫌犯扮警行凶美佛羅里達州立大學槍擊2死5傷 副警長兒子涉用母親值勤配槍作案華府猶太博物館槍擊2死 犯嫌落網高喊解放巴勒斯坦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：