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華府猶太博物館槍擊2死 犯嫌落網高喊解放巴勒斯坦

2025/5/22 13:43（5/22 14:08 更新）
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美國華府首都猶太博物館附近21日晚間發生槍擊事件。（美聯社）
美國華府首都猶太博物館附近21日晚間發生槍擊事件。（美聯社）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國華府首都猶太博物館附近昨晚驚傳槍響，造成兩名以色列駐美大使館人員喪命。警方今天表示，涉案犯嫌落網，且在拘留期間高喊「解放巴勒斯坦」。

都會警察局（Metropolitan Police Department）局長史密斯（Pamela Smith）說：「初步調查顯示，兩名受害是在離開位於西北第3街500號街區的首都猶太博物館（Capital Jewish Museum）活動時，遭遇槍擊。」

史密斯指出：「我們認為這起槍擊案是由單獨一名嫌疑人所犯下，此人現在已遭拘捕。在槍擊案發生前，有人看到犯嫌在博物館外來回踱步。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，史密斯表示，犯嫌是來自芝加哥的30歲男子羅德里格斯（Elias Rodriguez）。她說，犯嫌接近聚在一起的4人後，掏出手槍開火，造成兩人中彈身亡。

史密斯說，槍案發生後，犯嫌隨即進入博物館內，遭活動現場的保全人員拘押。

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史密斯指出，犯嫌遭拘留時高喊「解放巴勒斯坦」。

犯嫌並非警方過往掌握的對象，他在被拘留後告知當局他棄置凶器的位置。警方已尋獲作案槍枝。史密斯補充表示，犯嫌「已暗示他就是犯案者」。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1140522

#巴勒斯坦
#美國有線電視新聞網
#以色列
#槍擊案
#芝加哥
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