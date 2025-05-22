華府猶太博物館槍擊 美部長證實以色列使館2人員喪生

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國華府西北區的首都猶太博物館（Capital Jewish Museum）外今晚發生槍擊，美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）證實兩名以色列駐華府大使館人員喪生。

美聯社報導，諾姆於案發後在社群平台X上證實有人員喪生。這座博物館距離美國聯邦調查局（FBI）華府分局僅幾步之遙。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）表示，她與前法官、現任華府聯邦檢察官皮洛（Jeanine Pirro）都親赴現場。

以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）稱這起槍擊事件是「邪惡的反猶恐怖主義行為」。

警方今夜未提供相關細節，包括可能的犯案動機。有關當局預計稍後將舉行記者會。

達諾在X發文說：「我們相信美國有關當局將對犯下這起犯罪行為的人採取強力行動。以色列會持續堅決採取行動，保護在世界各地的以色列公民和代表。」

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路透社報導，達諾還說：「傷害外交人員和猶太社群是在逾越紅線。」

英國廣播公司（BBC）報導，槍手仍在逃。消息人士告訴哥倫比亞廣播公司（CBS），犯嫌是一名蓄山羊鬍、身穿藍色牛仔褲和外套的男子。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1140522