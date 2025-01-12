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澳反猶事件頻傳 雪梨猶太教堂縱火案定調為反猶攻擊

2025/1/12 16:26
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（中央社雪梨12日綜合外電報導）澳洲新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）今天表示，雪梨一座猶太教堂發生攻擊事件，顯示該州反猶太犯罪升級；先前警方表示，這起攻擊是縱火未遂。

路透社報導，去年澳洲發生多起反猶事件，包括雪梨建築物和汽車被人塗鴉，以及墨爾本一座猶太教堂遭縱火，警方將其定調為恐怖攻擊。

昨天稍早警方接獲通知指出，雪梨新鎮區（New Town）一座猶太教堂出現反猶太主義塗鴉。警方後來說，這座猶太教堂遭人縱火未遂。

柯民思今天與新南威爾斯州警察廳廳長韋柏（Karen Webb）一同召開電視記者會時表示：「這是新南威爾斯州反猶太犯罪的升級，警方和政府仍然非常擔心可能使用了助燃劑。」

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韋柏說：「這些事務現已由反恐指揮部接管。」

警方昨天表示，雪梨東部猶太社區中心的一棟房屋也被寫上反猶主義塗鴉，並說他們還在調查馬力圍（Marrickville）街頭海報上的攻擊性評論。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140112

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鐵路工會醞釀罷工 雪梨跨年煙火秀恐喊卡澳洲再傳反猶事件 兩嫌雪梨近郊縱火燒車塗鴉
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