以軍鳴槍驅趕多國外交代表團 引發國際譴責聲浪

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（中央社哲寧／渥太華／墨西哥市21日綜合外電報導）多國外交官今天訪問被占領的約旦河西岸期間，遭以色列軍隊鳴槍示警，幾個支持以色列的國家對此深表不滿。

巴勒斯坦自治政府指控以軍在約旦河西岸熱點城市哲寧（Jenin）附近「蓄意」朝代表團開火，以色列軍方對此「不便」表示遺憾。

以色列近期對加薩走廊發動新一波攻勢，引發國際強烈譴責與外交壓力。

法新社在哲寧拍攝到的畫面顯示，代表團和隨行記者在聽到槍聲後，四處逃竄尋找掩護。哲寧經常成為以色列軍事突襲的目標。

一名歐洲外交官表示，這些外交官前往這個地區，是為了瞭解2023年10月加薩戰爭爆發以來以色列軍事攻擊造成的破壞。

以色列軍方則說，外交車隊偏離批准路線，進入了禁區。

以軍表示，軍隊鳴槍「警告」人群離開，並補充說，沒有造成人員受傷，對於他們「造成的不便」表示遺憾。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，這起事件「令人無法接受」。

杜雅里克告訴記者：「正在履行職責的外交官絕不應受到任何形式的槍擊或攻擊。他們的生命安全必須隨時受到尊重。」

「對這些包括聯合國人員在內的外交官鳴槍，無論是警告性質還是其他性質，都令人無法接受。」

代表團中的幾個國家對此表示憤怒，要求進行調查。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）敦促以色列追究相關責任。

比利時、加拿大、法國、德國、義大利、荷蘭、葡萄牙、西班牙和烏拉圭也召見了以色列大使，或表示將直接提出抗議。

埃及譴責這起事件違反「所有外交規範」，土耳其則要求立即進行調查。

土耳其外交部表示：「必須立即調查這起攻擊事件，並追究肇事者的責任。」

陪同代表團的巴勒斯坦外交部政治顧問迪克（Ahmad al-Deek）譴責「以色列軍隊的魯莽行為」。

他說：「這讓外交代表團對巴勒斯坦人民的生活有了深刻印象。」

巴勒斯坦通訊社瓦法社（Wafa）指出，這個代表團有來自英國、中國、埃及、法國、約旦、土耳其和俄羅斯等20多個國家的外交官。

加拿大外交部長安南德（Anita Anand）也要求對此進行「全面調查」。

安南德在社群媒體X表示：「我已要求我的官員召喚以色列大使，轉達加拿大的嚴重關切。我們期望展開全面調查並追究責任。」這個代表團中有4名加拿大外交官。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）說，以色列軍方朝訪問約旦河西岸的外交代表團開槍，「令人完全無法接受」，希望以方立即對此做出解釋。

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墨西哥也表示，將要求以色列「說明」以軍為何朝2名墨西哥外交官在內的外國代表團開槍。

墨西哥外交部在X指出，沒有任何記錄顯示這個外交代表團如以色列軍方所說進入未經授權區域，導致以色列所謂的「鳴槍警告」行動。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1140522