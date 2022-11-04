艾爾頓強21日北美場告別演唱會 Disney+將直播

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（中央社記者王心妤台北4日電）英國搖滾歌手艾爾頓強將於台灣時間11月21日舉辦告別樂壇前在北美最後一場演唱會，串流平台Disney+將直播，艾爾頓強也期待每個觀眾都感受到他的賣力和「艾爾頓強式」的熱情。

艾爾頓強（Elton John）2018年宣布將舉辦最後的巡迴演唱會，表示想要停止前往各地表演，多花點時間陪伴家人。他將於台灣時間11月21日上午11時30分，睽違47年重返美國道奇體育場舉辦「艾爾頓強：告別巡迴演唱會」，將由Disney+直播。

此次演唱會由迪士尼影業、Fulwell 73製片公司和火箭娛樂有限公司（Rocket Entertainment）共同打造，演唱會將長達3個小時。

艾爾頓強表示，這次演唱會不但能感受體育場內觀眾的熱情，還可以透過直播與世界各地的粉絲沉浸其中，是特別的體驗。他也說，「希望這次也能像我在這個舞台、近50年前的演出一樣，讓每個觀眾都能感受到我在台上的賣力演出以及『艾爾頓強式』的熱情和能量」。

迪士尼影業總裁Ayo Davis表示，艾爾頓強為音樂和文化造就跨時代且無與倫比的影響，這次演唱會畢竟會在音樂史上留下重要的影業。（編輯：張芷瑄）1111104