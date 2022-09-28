韋禮安公布婚訊不忘搞笑：若拍到老婆大肚是因吃太撐

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（中央社記者王心妤台北28日電）歌手韋禮安今天在個人社群平台宣布結婚，提到因為太太是圈外人，希望各界可以給予一些空間，也感謝歌迷一路以來的支持，期待未來能與歌迷「一起幸福地繼續前進吧！」

歌手韋禮安今天在個人社群平台宣布結婚，他感謝歌迷的祝福與支持，因歌迷看著他成長，他也看著歌迷從學生時期開始聽歌、看表演到自己也成家立業，「每每看到都覺得生命是如此奇妙又美好。我是多麼幸運，能和這麼一群素昧平生的人彼此陪伴成長」，他也希望未來能和歌迷一起幸福地繼續前進。

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韋禮安日前才在台北小巨蛋舉辦演唱會，慶功宴上透露女友2場演唱會都有到，被問到這2年是否會結婚，他曾大方說確實有討論到，若有好消息也會和大家分享。

韋禮安透過經紀人向中央社記者表示，太太並沒有懷孕，更笑稱代替太太轉達：「如果看到或拍到她肚子大，一定是因為她吃太撐了。」他也再次感謝各界的祝福，「讓我的音樂成為你們生命故事裡的一個角色。也謝謝你們，成就了我生命故事的很重要的一部分。」（編輯：張芷瑄/卞金峰）1110928