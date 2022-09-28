更多編輯台推薦新聞：
瑞士冰川消融速度創紀錄 發現失蹤數十年遇難者遺體及飛機殘骸
科技

瑞士冰川消融速度創紀錄 發現失蹤數十年遇難者遺體及飛機殘骸

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣
國際

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

韋禮安公布婚訊不忘搞笑：若拍到老婆大肚是因吃太撐

2022/9/28 13:57（9/28 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歌手韋禮安28日在臉書宣布結婚。（中央社檔案照片）
歌手韋禮安28日在臉書宣布結婚。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北28日電）歌手韋禮安今天在個人社群平台宣布結婚，提到因為太太是圈外人，希望各界可以給予一些空間，也感謝歌迷一路以來的支持，期待未來能與歌迷「一起幸福地繼續前進吧！」

歌手韋禮安今天在個人社群平台宣布結婚，他感謝歌迷的祝福與支持，因歌迷看著他成長，他也看著歌迷從學生時期開始聽歌、看表演到自己也成家立業，「每每看到都覺得生命是如此奇妙又美好。我是多麼幸運，能和這麼一群素昧平生的人彼此陪伴成長」，他也希望未來能和歌迷一起幸福地繼續前進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

韋禮安日前才在台北小巨蛋舉辦演唱會，慶功宴上透露女友2場演唱會都有到，被問到這2年是否會結婚，他曾大方說確實有討論到，若有好消息也會和大家分享。

韋禮安透過經紀人向中央社記者表示，太太並沒有懷孕，更笑稱代替太太轉達：「如果看到或拍到她肚子大，一定是因為她吃太撐了。」他也再次感謝各界的祝福，「讓我的音樂成為你們生命故事裡的一個角色。也謝謝你們，成就了我生命故事的很重要的一部分。」（編輯：張芷瑄/卞金峰）1110928

延伸閱讀
韋禮安睽違7年攻蛋開唱 過癮體驗五月天阿信滋味韋禮安茄子蛋金馬爭到金曲 年度歌曲強碰玻璃心Hit Fm年度百首單曲 韋禮安「如果可以」奪冠韋禮安與圈外女友結婚：一起幸福前進
韋禮安
韋禮安備戰9月攻蛋 自揭視力差到誤把洗面乳當牙膏金曲獎南移星光不減 羅時豐扛主持、歌王歌后激戰5亮點一次看
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族