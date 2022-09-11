韋禮安睽違7年攻蛋開唱 過癮體驗「阿信」滋味

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）歌手韋禮安昨晚睽違7年再登台北小巨蛋，恰逢中秋節，不忘感謝粉絲為他拋棄家人，有句話更是忍了很久想說，就是「你們真的很會搶票」，體驗了一回「五月天阿信」的感覺。

韋禮安在「如果可以，我想和你明天再見」演唱會第一天，從位於觀眾席僅90公分高的中場舞台上登場，背著吉他演唱首張專輯作品的第一首歌「有沒有」，以回歸初心之姿獻唱，在歌迷尖叫歡呼聲中驚喜展開。

繼2015年「放開那女孩」演唱會後二度攻蛋，韋禮安也難掩興奮笑言，之前去看五月天演唱會常聽到主唱阿信對歌迷說「你們真的很會搶票」，這回2場攻蛋演唱會門票全數售罄，他也忍不住想講一下過過癮，打趣說：「原來這就是阿信的感覺」，也開心能與粉絲共度中秋節，「謝謝大家在中秋節的時候，為了我拋棄自己的家人」。

這次演唱會韋禮安以「一天」為主題，分成5個時間段落，第1段凌晨的3時5分是他的生日；第2段早上7時29分，是他參加校園歌喉戰時奪冠的日期；第3段下午2時15分，象徵2015年他第一次在台北小巨蛋開唱；第4段傍晚6時27分，是他在第26屆金曲獎獲得最佳新人的日期；第5段晚上9時10分是今年重回小巨蛋的日期，讓歌迷陪著韋禮安一起回顧這些別具意義的日子。

攻蛋首日尾聲，韋禮安也帶來膾炙人口的人氣歌曲「如果可以」，更演唱中、日、韓3種版本，大秀語言天份，粉絲也看著提詞機「空耳」版歌詞大合唱；最後以新專輯中最後一首歌曲「明天再見」結尾，時間恰好停在23時59分，代表和大家一起過完一天，並在最後一刻結束前相約「明天再見」，為演唱會劃下美好句點。（編輯：陳仁華）1110911