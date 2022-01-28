Hit Fm年度百首單曲 韋禮安「如果可以」奪冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

Hit Fm於28日公布「年度百首單曲」票選排名結果，歌手韋禮安為電影「月老」演唱的主題曲「如果可以」奪下冠軍，也是韋禮安首次獲得年度百首單曲冠軍。（Hit Fm提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北28日電）Hit Fm聯播網一年一度的「年度百首單曲」票選活動結果今天出爐，由歌手韋禮安為電影「月老」演唱的主題曲「如果可以」奪下冠軍，讓他驚呼：「真的可以嗎？」

Hit Fm今天發布新聞稿，公布「年度百首單曲」票選排名結果，從1月1日起為期15天，歷經歌迷聽眾逾3000萬票的踴躍投票，自342首歌曲中選出前100名，共計52首華語、20首英語、28首日韓單曲進榜。

今年由韋禮安的「如果可以」奪下第1名，也是韋禮安首次獲得年度百首單曲冠軍。「如果可以」今年在歌曲未上架前就入圍金馬獎最佳原創電影歌曲，隨著電影「月老」票房不斷飆升，身為主題曲的「如果可以」也在串流平台排行榜颳起旋風，MV點閱率逼近3000萬。

得知獲得年度百首單曲冠軍，韋禮安驚呼：「這是可以的嗎？真的可以嗎？真的是『如果可以』嗎？」他很感謝大家的支持與肯定，每次聽到這首歌傳出佳績，韋禮安還是覺得很神奇、意外，因為沒想到會這麼受歡迎。

韋禮安表示，會繼續努力寫出好歌陪伴大家，祝大家新年快樂，所有心裡想的「如果可以」全部都會實現。

綜觀2021年度百首單曲榜單，今年許多影視、動畫作品的主題曲及原聲帶都有亮眼表現，讓聽眾再次感受當初影視給人的撼動。樂團五月天在「好好好想見到你」演唱會版的電影夯歌「刻在我心底的名字」，就擠進榜單第7名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

樂團茄子蛋演唱電影「當男人戀愛時」主題曲「愛情你比我想的閣較偉大」，韋禮安替戲劇「火神的眼淚」演唱的「因為是你」，麋先生替影集「華燈初上」演唱的插曲「長成什麼樣子算愛情」，都榜上有名。

另外，韓流勢力也不可小覷，前10名就有3組韓團，包含防彈少年團（BTS）去年發行的英文單曲Butter、韓國女團aespa的洗腦舞曲Next Level，以及SUPER JUNIOR的House Party，分別排在第5、6、8名。（編輯：張雅淨）1110128