韋禮安茄子蛋金馬爭到金曲 年度歌曲強碰玻璃心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北1日電）今年金曲獎年度歌曲獎選入8首歌，曲風題材多元，韋禮安「如果可以」與茄子蛋「愛情你比我想的閣較偉大」去年金馬獎後再相爭，還有紅遍華人圈的「玻璃心」及雙歌王的「滅人山」。

客語歌王黃連煜新歌「滅人山」邀請原住民歌王桑布伊合作，以清領時期客家人冒著失去危險的生命也要到台灣的背景創作。歌曲一開始就加入時鐘的「滴答聲」，暗示時間不斷流逝，增添的詭譎感彷彿也代表先民渡過黑水溝來到台灣未知的恐懼。

「玻璃心」由大馬歌手黃明志跟陳芳語合作，MV以粉紅色為主調拍攝，歌詞被認為在暗酸中國，歌曲上架後，不只作品在中國多個社群平台不見，兩人的微博帳號也被消失。歌曲上架至今已經累積超過6000萬觀看次數，也有海內外YouTuber拍片解析討論，引起一股熱潮。

韋禮安演唱的「如果可以」是電影「月老」主題曲，跟上電影熱潮紅到海外，韋禮安也趁勢推出韓文翻唱版，歌曲在YouTube上架至今已累積超過7100萬觀看次數。

茄子蛋演唱的「愛情你比我想的閣較偉大」同樣搭上電影熱潮，電影「當男人戀愛時」全台獲得超過4億票房，男主角邱澤跟女主角許瑋甯因此結緣，愛火從戲裡燒到戲外，還被網友戲稱電影不是劇情片而是紀錄片，MV至今也已經累積超過5000萬觀看次數。

影片來源：韋禮安 WeiBird

不同於茄子蛋的濃烈愛情，徐佳瑩「雛形」則是唱出慢慢來的愛。徐佳瑩唱道：「沒有關係，我喜歡我們的不積極。」也是給予現代人的一句鼓勵，就算原地踏步，也是步伐的一種，愛的關係中，越是想要愛的人，或許也能慢慢來。

蔡健雅因對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情生活有感，將擅長的情歌改成為地球歌唱，利用木吉他，包攬譜曲、編曲、吉他和樂器彈奏，首次包辦編曲錄音工程，完成疫情新模式音樂作品。Bluebirds作為專輯第一首歌，雖然編曲簡單，卻能聽出蔡健雅的真心與想表達的情感。

魏如萱的「奶奶」由日本童謠「桃太郎」開始，最後則是奶奶獻唱最愛的「姑娘十八一朵花」結尾，加入日文、客語、中文元素，連單曲封面也是奶奶的沙龍照，感受到魏如萱的用心，這首歌不只獻給自己的奶奶，也是獻給全天下奶奶的作品。

ØZI跟蛋堡合作的「跑馬燈」，MV配合主題演出死前會閃出的人生跑馬燈，兩人歌詞中巧妙走上奈何橋也喝了孟婆湯，更邀請到「國師」唐綺陽飾演擺渡人。歌詞則談到人世間還留下的遺憾，巧妙融入台語、英語、中文，流行關鍵字漫畫「獵人」、抖音，也讓聽者會心一笑。

第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋舉行，承辦單位台視將於當天下午5時live轉播星光大道、晚間7時頒獎典禮，並在台視與金曲獎YouTube頻道播出。（編輯：陳政偉）1110701

影片來源：茄子蛋EggPlantEgg

影片來源：Namewee

影片來源：Ayugo Huang - Topic

影片來源：蔡健雅 Tanya Chua

影片來源：forgoodmusic

影片來源：ØZI