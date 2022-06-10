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陳芳語民主高峰會演唱 自由民主重於中國市場

2022/6/10 22:49（6/10 23:06 更新）
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歌手陳芳語受邀到哥本哈根民主高峰會演唱「玻璃心」與新歌Who Says，盼用音樂給予追尋自由以及為自由發聲的人們慰藉。（華風數位提供）中央社記者王心妤傳真 111年6月10日
歌手陳芳語受邀到哥本哈根民主高峰會演唱「玻璃心」與新歌Who Says，盼用音樂給予追尋自由以及為自由發聲的人們慰藉。（華風數位提供）中央社記者王心妤傳真 111年6月10日
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（中央社記者王心妤台北10日電）與歌手黃明志合作歌曲「玻璃心」紅遍華人圈的歌手陳芳語受邀到哥本哈根民主高峰會演唱，陳芳語說，希望她的音樂鼓勵大家勇敢表達自己，且自由民主價值比中國市場重要。

「玻璃心」MV以粉紅色為主調拍攝，歌詞被認為在暗酸中國，於中國QQ音樂、酷我音樂及騰訊視頻等平台遭下架，黃明志及陳芳語微博帳號也「被消失」，但這首歌在YouTube已超過5100萬觀看次數。

陳芳語受邀到哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit）演出，在「自由的聲音-對抗音樂審查文化（Voices of Freedom- Standing up to Music Censorship）」主題演唱「玻璃心」，也是首名登上哥本哈根民主高峰會的歌手。

陳芳語表示，從小在學校被教導Stand Up For What Is Right（為對的事情挺身而出），相信很多人跟她一樣很勇敢。

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她說，很多人認為她因「玻璃心」失去中國市場、被封殺，會有重大損失，但她其實得到更多，不僅可堅持信念，也可做自己認為對的事。作為歌手和創作者，「自由和創作歌曲是很重要的」，希望音樂鼓勵人們勇敢做自己，不要害怕表達自己。

陳芳語同時也演唱新歌Who Says，希望藉音樂致敬並慰藉追尋自由並為自由發聲的人們，相信只要保持善良就有希望。（編輯：李明宗）1110610

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