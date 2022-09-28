韋禮安與圈外女友結婚：一起幸福前進

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（中央社網站28日電）35歲歌手韋禮安今天在臉書宣布與圈外女友結婚，「不想偷偷摸摸，但也不想高調張揚，所以選擇用這種方式跟大家分享喜悅。」並謝謝歌迷朋友的祝福與支持。

韋禮安日前在台北小巨蛋舉辦「如果可以，我想和你明天再見」演唱會，他為電影「月老」演唱的「如果可以」不僅入圍今年金曲年度歌曲獎，還一路紅到國外，推出日文與韓文版本。（編輯：李念庭）1110928

以下為韋禮安臉書全文：

Hi guys! I got married! 我結婚了！

不想偷偷摸摸，但也不想高調張揚，所以選擇用這種方式跟大家分享喜悅。

由於我的太太是圈外人，還是希望大家可以給我們跟我們的家人一些空間。

謝謝所有歌迷朋友一路以來的祝福跟支持。你們看著我長大，我也看著很多的你們從學生，一路聽歌、看表演到自己成家立業。每每看到都覺得生命是如此奇妙又美好。我是多麼幸運，能和這麼一群素昧平生的人彼此陪伴成長。

未來的路還很長，讓我們一起幸福地繼續前進吧！