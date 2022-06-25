FMA音樂獎揭曉 韋禮安「如果可以」奪年度金曲

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（中央社記者侯姿瑩新加坡25日專電）星馬合辦的第15屆Freshmusic Awards得獎名單揭曉，台灣音樂人表現不俗，包括「小宇」宋念宇及新生代樂團「百合花」各拿下3個獎項，韋禮安「如果可以」奪下年度金曲。

由新加坡音樂評論網站Freshmusic音樂誌主辦、馬來西亞「TAMA台灣東協造音行動」協辦的第15屆Freshmusic Awards昨晚舉行線上頒獎典禮。

主辦單位發布新聞稿指出，今年由來自中港台及星馬等東南亞國家的音樂人組成評審團，不少獎項都出現同分或難分軒輊的情況，競爭十分激烈。以年度金曲為例，「百合花」的「拜六」雖在首輪積分微幅領先，但第二輪由韋禮安「如果可以」翻盤，成功獲獎。

這是韋禮安首次拿下年度金曲。評審認為，難得有歌曲能流行性與質感並存，能聽出有不少巧思豐富作品，卻依舊保留歌曲親合度。這首歌在亞洲爆紅且推出不同語言版本，為如何兼顧音樂品質與流行度做了完美示範。

競爭同樣激烈的還有女演唱人獎，蔡健雅、魏如萱及袁婭維在首輪分數陷入膠著，直到第二輪，袁婭維才以些微之差勝出；她是首位拿下此獎的中國歌手。

另外，宋念宇入圍4個獎項，最後以「無視」專輯拿下年度10大專輯、最佳男演唱人，專輯中的「等妳想起我」獲得年度10大單曲。

成立於2011年的台語樂團「百合花」同樣獲得3獎項，包括以「不是路」拿下年度10大專輯、年度專輯，專輯中的「拜六」也擠進年度10大單曲。

因演出台劇「想見你」而人氣暴漲的許光漢以去年發行的同名專輯入圍最佳新人、年度10大專輯兩大獎項，可惜未能獲獎。

新人獎部分，主辦單位表示，雷擎、呂彥良、NIO等3位歌手進到第3輪投票，最後由台灣歌手雷擎以「Dive & Give」專輯勝出。

特別的是，今年也新增3個獎項，包括TAMA大賞，表揚近年積極南向並表現傑出的台灣音樂人。

首個TAMA大賞頒給以迷幻音樂聞名的台灣樂團「落日飛車」。主辦單位指出，「落日飛車」近年積極在東南亞市場發展，突出的音樂風格在東南亞市場獲得不錯迴響。

Freshmusic Awards（簡稱FMA）是目前星馬地區少數僅存的中文音樂大獎。第15屆FMA獲台灣文化部贊助支持。（編輯：高照芬）1110625