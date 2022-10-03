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韋禮安婚後首露面 單膝下跪求婚喊「碰到對的人」

2022/10/3 20:28（10/3 20:41 更新）
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歌手韋禮安9月28日宣布與圈外女友登記結婚，3日出席新歌MV記者會，難掩新婚喜悅，也大方透露求婚細節。（索尼音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月3日
歌手韋禮安9月28日宣布與圈外女友登記結婚，3日出席新歌MV記者會，難掩新婚喜悅，也大方透露求婚細節。（索尼音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月3日
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（中央社記者葉冠吟台北3日電）歌手韋禮安9月28日宣布與圈外女友登記結婚，今天出席新歌MV記者會，難掩新婚喜悅，也大方透露求婚細節。他笑言當時單膝下跪，浪漫告訴太太想趕快跟她共度下半輩子。

韋禮安睽違2年半再推出華語專輯「明天再見」，公司為他邀請國際級導演製作MV，分別是「當男人戀愛時」導演殷振豪、「公園小情歌」導演瀨田夏樹和韓團BTS和BLACKPINK御用韓國攝影師Less。

3部MV取景於台北、東京與首爾，3名導演用不同風格的影像詮釋「再見」主題。為「不得不」MV擔綱女主角的北影影后尹馨，今天到場共襄盛舉，祝賀韋禮安首映成功。

婚後首露面，韋禮安對於求婚相關細節有備而來，他笑言，求婚前，有如同準備金曲感言般，相當用心準備求婚台詞，也邀集親友見證現場，當時他是單膝下跪對太太說出誓言：「當你碰到對的人的時候，你想要和她度過下半輩子的話，你會希望下半輩子趕快開始，很希望和妳明天再見，每天再見。」至於太太當下有沒有感動哭，韋禮安笑說：「有吧，她沒哭就是我內心哭泣了。」

不過韋禮安透露，由於現在仍在宣傳期，今年恐怕沒機會出國度蜜月，婚禮也只會舉辦簡單家宴，剩下來的錢當蜜月基金。目前正享受兩人生活，不急著有孩子，每天起床都會對老婆說甜言蜜語，小倆口還會在窗邊看夕陽，相當浪漫。

至於為何選在教師節登記結婚，韋禮安說是看農民曆挑日子，上面寫適合結婚，且爸媽剛好都是老師，這一天別具意義。（編輯：管中維）1111003

歌手韋禮安（左）睽違2年半再推出華語專輯「明天再見」，3日舉辦新歌MV記者會，北影影后尹馨（右）擔綱新歌「不得不」MV女主角，也特別到場祝賀韋禮安首映成功。（索尼音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月3日
歌手韋禮安（左）睽違2年半再推出華語專輯「明天再見」，3日舉辦新歌MV記者會，北影影后尹馨（右）擔綱新歌「不得不」MV女主角，也特別到場祝賀韋禮安首映成功。（索尼音樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月3日
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