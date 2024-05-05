包場看魏德聖BIG 屏縣府行動挺國片及兒童醫療照顧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）導演魏德聖執導電影BIG，屏東縣政府包場觀看，屏東縣長周春米今天出席並表示，以實際行動支持國片，希望透過電影角度，進而關注兒童醫療議題。

今天BIG電影特映會上，魏德聖現場分享電影拍攝理念，周春米也致贈屏東2024年最新版的城市杯「致，一杯子的美好」，介紹杯身設計融入屏東特有植物圖樣，諧音為「一輩子的美好」，希望魏德聖能繼電影「海角七號」掀起熱潮，有機會再度透過鏡頭，傳達屏東特有自然風情。

「孩子都是爸媽的心肝寶貝，能平安健康長大是所有父母親最大的希望！」周春米會中指出，團隊將兒童健康福祉擺第一，在爭取屏東榮民總醫院進駐啟用後，建構完整兒童醫療照護網絡，有專責醫師進行全方位照顧，提供家長健康諮詢及照顧知能，並連結公共衛生及社會福利照顧，成為孩子在起跑點上的守護者。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

魏德聖表示，BIG自去年底在台灣推出，在台票房至今已突破新台幣4300萬，累計包廳場次超過上千場，今年更前進日本大阪辦理特映，受到日本觀眾及媒體好評回饋，接續更前往北美台灣電影巡迴影展（NATFTF），在30多座城市展開為期40天的巡迴播映，希望向全球的華人觀眾，傳達出來自家鄉的親切與懷念。

縣府傳播暨國際事務處強調，縣府舉辦特映會，不僅是支持魏德聖及國片，也期盼BIG如同海角七號效應，引起大眾重視兒童醫療議題，共同關心孩童健康。（編輯：黃世雅）1130505