魏德聖BIG溫哥華放映 笑中帶淚獲滿堂彩

（中央社記者程愛芬溫哥華10日專電）台灣導演魏德聖的電影BIG巡迴北美，昨天在溫哥華放映，全片笑中帶淚，觀眾熱烈迴響。不少父母帶著孩子一起觀賞，認為這部電影以童言童語的方式談論生死，很有啟發性。

作品BIG描述6名癌末病童在816病房共同對抗病魔的故事，還有他們的親人與朋友一起面對生命的歡喜悲傷。整部片感染力強，許多觀眾頻頻擦拭眼角。

放映會後，魏德聖與觀眾分享互動，他提到這部電影說的是令人害怕的病症，但從孩子的視角出發，營造出了勇敢、樂觀，為生命而奮戰的精神。他說，生命的來去一點都不可怕，活得精不精彩更重要。

他對中央社說，與觀眾交流的時刻令他最開心，有些人的故事總會深深觸動他。「有一對父母告訴我，他們的孩子也是因為癌症過世，而且孩子去世那天正好是他的生日，此後每年那一天他們會特別難過，會刻意逃避那個日子。但看過電影後，他們轉念了，決定要特別去懷念孩子來到世間那一日的美好，而不再陷入他離去的悲痛。」

溫哥華居民羅敏之的父母和姐姐正好從台灣和澳門來玩，一家三代7人同聚看電影。羅敏之對中央社說：「我哭得唏哩嘩啦地，因為既為人父母、也為人兒女，感觸特別多。人生有很多艱難課題，電影激勵我用正向態度面對老與死。」

她丈夫李明哲也說：「BIG營造了很好的共情，兩個年僅11歲和8歲的孩子也看得很投入，可見魏德聖真的厲害，將生老病死這個嚴肅的課題在不同年齡層都產生影響力。」

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駐溫哥華辦事處長劉立欣很喜歡電影片名BIG，她說，儘管片中主角都是小孩子，但最小的也可以最強大。「讓我深深感受到，台灣僅是一個小島，但有無比的韌性，有令人刮目相看的大力量。」她感謝魏德聖拍出一部又一部的好電影，傳遞更多台灣好故事。

主辦方溫哥華台灣電影協會會長夏玲表示，將繼續引進更多好的台灣電影，並會搭建平台，讓台灣和溫哥華的電影界人士有機會透過研討、訓練等不同方式的交流，激發更多創意火花。（編輯：郭中翰）1130411