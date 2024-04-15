魏德聖BIG北美巡演 老師籲製作英語配音版進校園

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（中央社記者張欣瑜舊金山14日專電）台灣導演魏德聖描述抗癌兒童的作品BIG今天在舊金山進行北美巡迴放映最終場。他說，許多家長、老師深受感動，鼓勵團隊製作英文配音版本讓美國孩童觀賞、更加認識生命，讓他看見電影跨國界的影響力。

電影BIG自3月初起巡迴北美各大城市放映。魏德聖回顧這趟40天的旅程表示，看到觀眾邊笑邊掉淚，內心獲得很大滿足。

這部以抗癌兒童為主題的故事，在美國、加拿大獲得廣大迴響；過程中，魏德聖遇見不少觀眾分享生命歷程，還有老師和學生團體回饋教育問題，讓他深刻感受到，拍電影除了給大眾看之外，還能帶給更多人生命的機會和可能性。

「用生命影響生命」，魏德聖引述印度詩人泰戈爾的詩，表示經由巡迴，讓電影及電影人物的生命去影響生命。

令他印象最深刻的是，許多家長或老師看完電影後，鼓勵團隊製作「英文配音版本」，讓全美兒童醫院或是學校孩童觀賞，透過電影學習對生命的尊重。

魏德聖說，一部電影能在台灣發揮影響力已令他感到欣慰，如今跨國界進到美國、甚至美國的小學，更令他深感榮幸，「電影裡的孩童拯救了世界」。

談起拍攝契機，他回憶20多年前製作紀錄報導影片時，訪問一名骨癌截肢大學生，兩人聊起兒童癌症病房環境，對方描述的情景充滿陽光，與他想像的灰暗氛圍迥異。大部分的兒童甚至為了不讓爸媽擔心，治療時會盡量忍痛不哭鬧。

對方甚至告訴他，從未看過一個不想活的孩子，每一個孩子也都相信自己可以活下來。讓人反思如果最小最弱的孩子都能如此勇敢，「我們憑什麼放棄」。

那時魏德聖便想做一個關於抗癌兒童的故事，但直至疫情後才完成它。

疫情爆發不久前，魏德聖的「台灣三部曲」準備開拍，台灣的團隊已超過300人、海外團隊也已到齊，突然全部停頓，每個月燒掉幾千萬，後來不得已停拍。那段低潮使魏德聖嘗試轉移心情，意外促成了BIG誕生。

談到「台灣三部曲」進度，魏德聖說沒有因為疫情影響停滯不前，陷入沮喪的過程中反而找出不同方向，將電影改成動畫片並嘗試全新創作模式。

有別於一般動畫片「畫好再配音」的製作方式，魏德聖因著疫情期間遇到的狀況和擁有的資源，讓演員們先進入場景表演和配音，收錄聲音並剪輯完成之後，再交由動畫師去做動態分鏡。他說這是創舉，「全世界沒人這樣做過」。

魏德聖透露，結束「北美台灣電影巡迴影展」後將稍做修改並發包動畫製作，最快希望2年內讓「首部曲」完工。（編輯：馮昭）1130415