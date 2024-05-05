n7交車發威 鴻華先進4月營收年增逾21倍創新高

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進，今天下午公布4月自結合併營收約新台幣12.72億元，創單月新高，月增82.57%，較2023年同期大增2141.61%，主要是裕隆納智捷（LUXGEN）品牌n7電動車持續交付挹注營收。

根據統計，鴻華先進攜手裕隆推出n7，陸續大量交車，4月共交付1055輛新車，較3月416輛大增153%，今年前4月累積已達1555輛。

觀察產品營收比重，鴻華指出，4月乘用車營收占比98.9%、電動巴士占比1.0%。

累計今年前4月鴻華自結營收20.94億元，較去年同期大增1828.77%，鴻華說明，乘用車陸續交車，營收表現優於去年同期，累計乘用車營收占比96.6%，電動巴士營收占比2.9%。

展望第2季，鴻華預期乘用車因應市場需求陸續交車，第2季營收表現將優於去年同期。（編輯：楊蘭軒）1130505