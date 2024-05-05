民眾黨519集會遭疑轉移焦點 柯文哲：哪有什麼3大案

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部前的北平東路封街集會，號召上千人參與，外界解讀黨主席柯文哲想轉移置身3大案焦點；柯文哲今天表示，「哪有什麼3大案，給他們去打」。

柯文哲今天出席台灣民眾黨台中市黨部在太平區羽饌美食會館舉辦「小草訓練營」，會後媒體堵訪，對於519集會抗議的訴求，柯文哲表示，總結總統蔡英文過去8年施政跳票部分，期待下一任政府對這些跳票政策的計畫。

北檢以他字案偵辦北士科、京華城案，並將前台北市長、民眾黨主席柯文哲列為被告，媒體今天追問，519集會是否轉移置身台智光、京華城、北士科3大案的焦點，柯文哲則說，「哪有什麼3大案，給他們去打」。

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台灣民眾黨台中市黨部5日在太平1家餐廳舉辦「小草訓練營」，柯文哲為講師，講題為民眾黨2026與2028的規劃與準備，演講準備資料分析2024的成功與失敗之處，以及民眾黨的族群為何。

地方黨部成員前一天公布行程，行程中表定上午11時開放媒體入場，柯文哲將在11時30分上場，柯文哲到場後發現有媒體在場，他直指這是內部的東西，怎麼會有媒體，還連講「我不同意、我不同意」；柯文哲對與會者表示，「上課要有上課的樣子」，工作人員隨即要求媒體退出會場。（編輯：陳仁華）1130505