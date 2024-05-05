未來一週先濕後乾 6日北東短暫陣雨、高屏留意局部36度以上

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象署今天表示，明天高屏地區仍要留意局部攝氏36度以上高溫；未來一週前半週水氣偏多，6日至8日北部及東半部易有短暫陣雨，9日開始轉乾，10日至12日各地大致為多雲到晴。

交通部中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今天整體降雨以澎湖最為顯著，由於在中國有1波鋒面生成，澎湖受到鋒面前緣強對流影響，時雨量以澎湖湖西在上午8時許達65.5毫米最多，後續對流雲系也影響本島中南部地區。

根據氣象署網站，今天截至下午5時許，累積雨量以澎湖縣馬公市達98毫米最多，其他縣市部分，台東縣長濱鄉92毫米居次，而雲嘉南一帶累積雨量僅24至28毫米。

張竣堯指出，明天鋒面通過台灣北部海面，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中部地區也有零星短暫陣雨；7日降雨範圍同樣以北部及東半部為主，但要留意晚間起有華南雲系東移，中部地區有零星短暫陣雨。

張竣堯表示，8日、9日東北季風稍增強，8日水氣較多，北部及東半部地區局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨；9日開始轉乾，以花東地區仍有零星短暫陣雨為主。

張竣堯提到，10日東北季風減弱，10日至12日天氣相對穩定，各地大致上是多雲到晴，東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

張竣堯說明，目前觀察，5月中旬之前並沒有明顯的西南季風訊號，也代表一般所認知的梅雨還不會發生，主要都是鋒面通過或間接影響的短暫降雨；若要有真正梅雨型態的持續性降雨，可能要等到5月中下旬之後。

溫度方面，張竣堯說，東北季風影響期間，北台灣平均低溫約在20度左右，局部地區可能會降至18、19度，高溫則約25至27度；其他地區影響較小，低溫約22、23度，高溫約27至31度。

張竣堯補充，非東北季風影響期間，各地高溫都約在30度或以上，明天高屏地區仍要留意有局部36度以上高溫。

此外，明天、7日金馬地區仍有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1130505