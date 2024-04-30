提升碾米廠衛生安全 農糧署首辦評核、獎勵最高5萬元

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）為提升碾米廠衛生安全，農糧署今天宣布，首度辦理「糧商業者衛生安全評核計畫」，有糧商登記並經營加工業務的糧商皆可報名期間即日起到6月底止，獎勵金最高新台幣5萬元。

農業部農糧署發布新聞指出，今年首度辦理「糧商業者衛生安全評核計畫」，提供各縣市有意願參加評核的業者自行報名，或由該縣市米穀公會推薦。

報名期間為即日起至6月底止，計畫內容及報名表可上農糧署官網新聞稿附件閱覽，也可洽中華穀類食品工業技術研究所了解；評核成績優異者，獎勵金最高5萬元，鼓勵業者為提升國內碾米廠環境一同努力。

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農糧署說明，只要有糧商登記，且有經營加工業務的糧商都可以參加；農糧署會依據報名情形排訂優先順序，確定納入全國評核的糧商名單，再由專業評核員在全國進行30場以上評核，最後召開專家會議，邀集產官學界代表，就實地評核得分進行討論。

有關碾米業現代化作法，農糧署組長陳祈睿說，碾米廠已可擺脫粉塵、昏暗、環境不佳印象，其實稻穀自乾燥、入倉、儲存及出倉皆可自動化處理，為了提升稻穀新鮮度、因應缺工問題，倉儲也由傳統包袋改為冷藏筒倉、噸袋收儲，加工設備及技術也已提升，可大幅減低粉塵、噪音。（編輯：李亨山）1130430