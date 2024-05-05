邱純枝：政府能源政策可更務實 節能標準不能等【專訪】

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）產業界高度關注政府電力供應和節能政策動向，機電大廠東元董事長邱純枝接受中央社專訪表示，政府能源政策可以更務實，台灣應加速訂定節能產品標準，也期盼用電成本可以共同承擔，「不希望只針對用電大戶開刀」。

政府近年積極進行能源轉型，加上避免單一電網造成大規模停電事故，台電也陸續推動配電系統及電網強韌計畫，國內重電及線纜業者均積極參與其中，東元也完成大型儲能案場和綠電相關系統等建置工程。

邱純枝從企業角度談到電力供應議題，希望政府能源政策可以更務實（realistic）。她指出，台灣發展再生能源具備有很好的條件，但綠能相對不穩定，所以需要發展儲能穩定供電。

從永續發展的面向來看，她認為民眾的意識仍然不足，她建議，政府可加強政策宣導和推廣永續發展教育，期待在能源議題上，各界能「教育多於抗爭」。

隨著歐盟2026年開始實施碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）計畫，企業界早已將碳權及碳費議題視為永續發展的大事。邱純枝表示，東元已實施內部碳費的制度，希望從企業內部做好減碳。

從國民的角度來看，她認為，徵收碳費就如同汽油附加費的概念，應由2300萬人共同承擔永續發展的經費，透過政府公平規劃，「產業該付多少就付多少」。至於用電成本的增加，邱純枝也期盼用電成本可共同承擔，「不希望只針對用電大戶開刀」。

為穩定電力供應，邱純枝建議，政府應規劃防患未然的策略，從居家空調到家戶電力備用設備，整體強化系統，提升台灣再生能源的使用效率。她認為，「儲能、創能、用能」這3大環節，政府應整體考量。

邱純枝不諱言的說，對於高效節能產品標準的進展，「政府步調有點慢」，台灣仍未訂定IE5高效馬達產品標準，國營事業也未能「以身作則」，帶頭積極投資或採用節能產品，業界投資節能產品的速度慢；相較之下，中國對IE5以上高效馬達需求強勁，標準也已完備，國有企業標案「砸錢很快」。

邱純枝呼籲，台灣應該加速訂定綠能和節能產品相關標準，讓業界有所適從，國營事業投資節能產品也要起帶頭示範角色。

談到產業界共同面臨的缺工問題，邱純枝直言「全世界都缺工」、「缺人缺工已成新常態」。儘管東元在9年前提前推動智慧製造，但當前人力仍然短缺，東元持續擴展產學合作，也鼓勵在學外籍學生到東元提前熟悉就業環境。（編輯：張良知）1130505