中國社會維穩當頭 官方要求擴大低收入人口監測

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（中央社台北5日電）中國低收入人口至少逾6600萬人，基於社會維穩當頭，中國民政部日前通知，要求各地強化低收入人口認定和擴大監測工作，指要更好發揮社會救助「保基本、防風險、促發展」功能作用，織密民生保障安全網並透過幫扶脫困。

中國當局為穩定社會高喊扶貧，2023年10月民政部曾表示，全國低收入人口動態監測訊息平台已經歸集了6600多萬低收入人口的基本訊息，大約占到全國總人口的4.7%。這6600多萬人主要包括低保對象近4000萬、特困人員460多萬，還有低保邊緣家庭成員600多萬等。

綜合中國媒體今天報導，民政部近日發出通知，對家庭人均收入低於當地最低生活保障標準1.5倍，且家庭財產狀況符合當地相關規定的家庭，認定為最低生活保障邊緣家庭。

對家庭人均收入低於上一年度當地居民人均可支配收入，家庭財產狀況符合當地相關規定，且醫療、教育等必需支出占家庭總收入比例超過當地規定比例的家庭，認定為剛性支出困難家庭。

通知要求各地要在做好最低生活保障對象、特困人員認定工作的基礎上，全面展開最低生活保障邊緣家庭、剛性支出困難家庭認定工作。

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另在強化低收入人口動態監測方面，中國官方要求各地要以「防風險」為目標，逐步擴大監測範圍，將當地政府認定的其他困難人員等更多有潛在困難或風險的低收入人口，全部納入低收入人口動態監測訊息平台，強化分層管理、動態監測。

除上述之外，中國政府表示，還需讓群眾廣泛知曉實施低收入人口動態監測對於有效防範風險、緩解生活困難的積極作用，更要發揮基層黨組織作用，教育引導有勞動能力的低收入人口自強自立，激發內生動力，透過就業、產業幫扶等措施實現脫困解困。（編輯：唐佩君/邱國強）1130505