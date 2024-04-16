中國3月消費數據不及預期 需求仍偏弱

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（中央社記者張淑伶上海16日電）中國3月的社會消費品零售總額年增僅3.1%，不及預期。除了受到去年同期高基數影響，也反映出消費、特別是商品消費支出偏弱的情況。

中國國家統計局今天公布，3月社會消費品零售總額年增3.1%，增速較1至2月下降2.4個百分點，為2023年8月以來最低。1至3月，社會消費品零售總額累計年增4.7%。

新京報引述專家分析指出，3月份社零總額較1至2月份有所下跌，主要是因為去年同期基數較高，當時疫情防控政策調整後，消費迎來短期報復性反彈，去年社零總額年增10.6%。由於去年4、5月份的社零總額基數也比較高，年增均達2位數，預計今年4、5月份社零總額增速也不會太高。

不過，這項反應消費情況的數據表現確實低於市場預期。財新傳媒近日對16家機構的調查顯示，經濟學家對3月社會消費品零售總額年增速的預測均值為4.0%，預測區間為1.0%至5.3%。

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國家統計局副局長盛來運今天在新聞發布會上表示，市場銷售穩定增長，服務消費增長較快。服務業第一季占比較大，因為有春節這個重要節點，所以服務業在去年高基數基礎上繼續回升。第一季，服務零售額成長10%，比商品零售快6個百分點。

最新的消費者物價指數（CPI）也反映出消費薄弱的情況。中國11日公布3月CPI年增0.1%，升幅比上月縮小0.6個百分點，稍遜於預期。分析指出，需求疲弱，房地產危機仍嚴重影響消費者和企業信心。（編輯：唐佩君）1130416