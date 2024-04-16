中國國家統計局：首季青年失業率略升需高度關注

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（中央社記者呂佳蓉北京16日電）中國今天公布第一季度經濟數據，儘管未公布青年失業率，但國家統計局副局長盛來運透露，從第一季情況看，青年失業率還是略有上升，需高度關注。

中國國務院新聞辦今天舉行2024年一季國民經濟運行情況記者會。盛來運表示，中國總量就業沒有問題，但是現在所要關注的就是結構性矛盾，一方面一線藍領工人、技術工人現在供不應求，另一方面青年大學畢業生失業率就業壓力大。

盛來運指出，今年新進入勞動力市場的大學畢業生1176萬人，各級黨委政府非常重視，也在積極地為大學生就業創造有利的條件。但從第一季情況來看，青年失業率還是略有上升，需要高度關注。

他說，年輕的勞動力不願意去到一線當工人，不願意去當產業工人，一線工人年齡越來越大。而要解決這種結構性矛盾，需要人力資源的供求適配而不是錯配。

中國官方今天公布第一季的國內生產毛額（GDP）成長率為5.3%，外媒在記者會上詢問，這是否意味經濟情況比較穩定？盛來運說，從經濟回升的過程與各個產業的表現來看，確實存在著不平衡性，工業的消費品製造業回升的情勢，還低於規上工業的平均增長速度，而且不同地區也有差異。

他進一步指出，傳統行業在恢復中間，受房地產調整的拖累，恢復得比較慢，但是新興產業，高技術製造業增加值年增7.5%，高於全部規上工業平均水平1.4個百分點，而且是成為拉動第一季工業表現比較好的一個比較重要的動力。所以經濟的恢復確實不是很平衡，而且也呈現了一定分化的現象。

但盛來運表示，這是正常的，因為中國經濟現在處於轉型發展階段。

他也說，一些企業要進行轉型升級，所以大家要承受轉型的一些陣痛。由於傳統產業調整，新動能培育，出現一些經濟成長波動是很正常的，但是發展品質持續提升，高品質發展不斷進步，這是中國經濟回升向好的基本面。所以，經濟向好不僅僅是增速回升，更要看到品質改善。（編輯：唐佩君）1130416