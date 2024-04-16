中產階級勒緊褲帶過日 中國難靠提振消費救經濟

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（中央社台北16日電）多項分析指出，提振消費是拉抬萎靡中國經濟的關鍵，不過專家說，別對今年中國的消費成長抱持期望，畢竟消費的關鍵在於民眾的收入和負債比，而這兩個指標目前看來都不好。

香港南華早報今天報導，即使中國各地方政府相繼頒布富有創意又相當吸睛的倡議以促進消費，但中國消費主力，也就是規模約莫5億人的中產階級，他們的消費動力依然不見起色。

由於中共高層致力提振自疫情以來的慘澹經濟，北京當局針對電動車、房地產與旅遊業，陸續頒布振興消費的措施，並且中國中產階級也捨得為了教育和旅遊而掏腰包，但許多民眾仍擔憂就業前景。

又因房地產業低迷許久，更迫使若干屋主必須縮衣節食，像是41歲的馬先生被裁員只得靠遣散費度日，他急於出售名下3棟房產，因為市價從數年前人民幣80萬元（下同，約新台幣350萬元）的高點如今降至50萬元。

更讓他頭痛的是給孩子請家教，一堂課是1000元，一個月就是4000元，何況他還有兩個兒子。

中國知名財經作家吳曉波近期發布的調查顯示，約莫43%的中國25至45歲年齡層中產階級坦承，去年他們的總體資產縮水，但2022年的比例是31%，2021年是8%，以致這群龐大的消費主力，花錢不敢大手大腳。

調查另發現，46.1%的中產階級家庭對於理財投資趨於保守，寧願存錢保現，只有9.8%的比例自認對待投資理財的態度正面樂觀，而2022年上述兩項調查的比例，分別是10.6%與21.4%。

即因如此，多項分析指出，由於對房地產與金融市場普遍缺乏信心，導致中國消費者更捨不得購物，雖然電動車的熱銷可說是近來中國消費的熱點，不過也並非沒有隱憂。

獲益於當局挹注可觀資金於科技和製造業，加上因政策作多和補貼的利益，促使中國電動車的生產大幅成長，導致中國的有識之士感到擔憂，也引發他國指控中國產能過剩造成的可能危害。

中國電動車商上月發布報告稱，交車數大幅成長，此前今年初則是成長趨緩，不過低價比拚的價格戰，以及消費者期待當局頒布更多有利於提振車輛銷售的措施而觀望，使得各方質疑中國電動車產業的前景。

像是算盤打得精、稅後月薪5000元的23歲李女說，靠父母幫忙，買台10萬上下的電動車應該不成問題，但是她不著急下單，因為廠牌多價格勢必再降。

標普全球評級（S&P Global Ratings）亞太區首席經濟學家高路易（Louis Kuijs）上月發表報告說，當前中國主要的風險在於消費和房地產疲弱，而決策官員的因應之道是採取促進投資來帶動成長。

不過路易指出，這只會造成若干商品市場的產能持續有增無減，並壓縮商品價格與業者獲利。

此外，雖然淄博燒烤與甘肅天水麻辣燙等爆紅帶動當地旅遊業，不少人樂觀中國旅遊業復甦，但中泰證券首席經濟學家李迅雷對此存疑。

他比較今年和疫情爆發前的2019年春節長假，以及過去半年期間主要假期的遊客數發現，並未全面恢復至2019年的水準。

因此李迅雷指出，不要對今年的消費成長抱持期望，畢竟消費的關鍵取決於民眾的收入與負債比，但這兩個數據目前看來都不好，並說當前中國致力於國有投資之際，也應以相同力道提升家庭支出。

他說：「我認為這是經由財政與稅制的改革，增加民眾收入和縮減收入差距的良機。」（編輯：曹宇帆/唐佩君）1130416