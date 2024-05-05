美濃永生花特展開幕 義賣油紙傘做公益助罕病

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（中央社記者張已亷高雄5日電）「龍來美濃漸凍症公益永生花展」今天在美濃客家文物館特展室開幕。現場義賣高雄市客委會主委楊瑞霞展示的永生花油紙傘，以新台幣2萬8000元拍出，拍賣所得20%捐給漸凍症協會。

高雄市政府客家事務委員會發布新聞稿指出，展覽以行動藝術走秀，展示用永生花製作的創意紙傘與小禮帽，詮釋女性生命經驗各階段，展期至6月23日止。

楊瑞霞指出，客家有夜合、新丁花、含笑、茉莉、夜來香、圓粄花（千日紅）、山馬茶、樹蘭和大紅花等「5花9香」，客庄會在初一、十五採摘供奉伯公祠祭祀神祇，表達感恩及敬天之意。

楊瑞霞表示，美濃客家文物館特展室是很棒的展覽場地，這是第一次以永生花為主題展出，希望透過這樣一座社區博物館，就近讓鄉親享受高品質藝術饗宴，帶動地方文化。

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藝術家林小霜表示，花藝作品結合美濃客家建築及動植物元素，讓民眾認識和喜愛美濃客家文化，另外，有感漸凍症患者靈魂困在軀體裡的無奈和痛苦，希望用藝術支持罕病朋友，喚起社會重視和關懷漸凍症。

客委會表示，「龍來美濃漸凍症公益永生花展」由高雄客委會與花苑京文藝學會共同舉辦，作品分為美濃客家文物館、母親、台灣風景及致敬藝術家等4大主軸，由多名藝術家以永生花、客家竹篩、美濃紙傘、畫布、花器等為創作素材，共64件作品融合美濃客家文化元素及法式浪漫風情。（編輯：黃世雅）1130505