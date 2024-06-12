全國中小學客語競賽 高雄師生奪9優勝冠全國

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（中央社記者張已亷高雄12日電）高雄師生在「113年度全國中小學客語對話能力競賽」中獲得9支優勝，在總獎項數上領先全國12個得獎縣市，呈現平時師生對客語使用熱情與自信，展現高雄推動沉浸式客語教學成效。

高雄市政府客家事務委員會今天發布新聞稿指出，競賽區分為一般地區與客家文化重點發展區等2大類，總決賽6月1日在銘傳大學台北校區逸仙堂舉行，高雄市共9校12隊晉級參賽。競賽方式為學生現場抽題並準備3至4分鐘情境對話，並加入評審問答機制，考驗參賽者臨場反應及團隊互動默契。

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客委會指出，高雄市鳳新高中、光華國中、五權國小（高年級組）、陽明國小（中年級組）參賽「一般區」獲各組甲等肯定；「客庄區」有美濃國小及龍肚國小分別獲國小高、中年級組特優，南隆國中獲國中組甲等，吉洋國小與美濃國小獲中年級組甲等殊榮；在各組別中斬獲9項佳績，在總獎項數上領先其他12個獲獎縣市。

主委楊瑞霞表示，高雄師生在這次客語藝文競賽取得優異成績，建立學生對客語使用自信，也是對社區、家長及學校教學與行政團隊付出的肯定，顯示高雄校園長期在客語聽、說、讀、寫能力全方位耕耘有成。（編輯：謝雅竹）1130612